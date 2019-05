Leonardova Mona Lisa 'oživjela' uz pomoć umjetne inteligencije

Slavna Leonardova Mona Lisa odnedavno uspijeva 'pomicati' glavom, očima i usnama. Uz pomoć umjetne inteligencije

Video snimka je nastala u Samsungovom moskovskom istraživačkom laboratoriju za umjetnu inteligenciju pri čemu se koristila takozvana 'deepfake' tehnologija koja se sastoji u softverskoj zamjeni lica, piše BBC.

No čini se da su mnogi zabrinuti zbog njezine sve češće upotrebe jer se može zloupotrijebiti. Naime, stavljajući lica ljudi na druge predloške ovom je tehnologijom moguće stvoriti prilično uvjerljive kopije i lažne video zapise, što su neki dosad koristili za zabavu, no ima i onih koji su to činili s manje plemenitim motivom.