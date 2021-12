Laptop vam je stalno 'na kraju' s baterijom? Isprobajte ove trikove

Ključ za očuvanje baterije najčešće se nalazi skriven u postavkama, a znaju pomoći i neke promišljene korisničke odluke

Uključite stavku koja malo stišava svjetlinu ekrana kad Mac nije na punjaču (Slightly dim the display while on battery power) i deaktivirajte opciju koja MacBooku naređuje da ponekad provjeri nove e-mailove i nadogradnje te se vrati u mirovanje - birajte Enable Power Nap while on battery power.

Razmislite i uštedite!

Ako jako puno vremena provodite nespojeni na punjač, dobra je navika podesiti laptop na štedljiviji način rada te mu doprinijeti gašenjem pozadinskih aplikacija koje ne koristite. Postupak je sličan gašenju svjetla u sobi koju ne koristite - ako se cijelo vrijeme prešetavate među kuhinjom i ostavom ili, u slučaju računala, Firefoxom i Microsoft Wordom, obje se aplikacije isplati ostaviti upaljenima. Ako samo primjerice kuhate, odnosno gledate YouTube, najviše ćete baterije uštedjeti ako ugasite sve ostale aplikacije.

Nadalje, mogao bi vam pomoći i zrakoplovni način rada u Windowsima ili gašenje Wi-Fi-ja i Bluetootha na Macu - ako znate da nećete koristiti periferije ni internet.

Gasite aplikacije koje troše hrpu struje

Ako vaše računalo istovremeno pogoni hrpu različitih aplikacija, ono će brže potrošiti bateriju, s time da većinu otvorenih aplikacija ne koristite. Ako koristite Windowse, uđite u postavke i pronaći ćete alat za otkrivanje najproždrljivijih aplikacija.

Potraga za odgovorom dosta je organska - morate na engleskom putem rubrike za pretragu pitati računalo koje aplikacije troše najviše baterije, odnosno 'See which apps are affecting your battery life' i doslovno ćete dobiti listu programa koji to rade. Ako ste nadogradili na Windowse 11, postavkama se može pristupiti ulaskom u postavke Power & Battery pod stavkom za potrošnju baterije, odnosno Battery Usage. Ako pronađete aplikaciju koju jako rijetko koristite te koja troši puno struje, ugasite je.

Nakon toga pitajte računalo koji se procesi pokreću s računalom pitanjem 'See which processes start up automatically when you start Windows' ili otvorite aplikaciju Task Manager. Vidjet ćete sve alate koji se pokreću čim se vaše računalo pokrene. Sve s imenom Download Assistant ili Helper su pomagala koja bez problema možete zatvoriti. Primjerice ako ne koristite Spotifyeve liste pjesama iz preglednika, uvijek možete ugasiti pomagač Spotify Web Helper.

Sličnu čistku možete raditi i na Macu. Odite u postavke liste korisnika Users & Groups u mapi za postavke i kliknite na stavku Login Items - riječ je o listi aplikacija koje se pokreću s računalom.

Uđite u postavke grafike i prikaza

Ako vaše računalo ima jaku grafičku karticu, uvijek ga možete natjerati da usmjerava snagu prema igrama i grafički intenzivnim aplikacijama. Ako vaš sustav koristi Nvidia GeForce, otvorite komandnu ploču GeForce (koju možete pronaći blizu notifikacija ili na programskoj traci) i kliknite na postavke programa, odnosno Program Settings. Birajte specifične aplikacije koje će dobiti pristup grafičkoj kartici, poput Adobe Photoshopa ili Premierea, dok sve ostalo bez osjećaja krivice možete prebaciti integriranoj grafici.

Sličnu stvar možete napraviti i na Macu - odite u postavke baterije koje smo spomenuli malo prije i uključite Automatic graphics switching, odnosno automatsko prebacivanje grafike. Nećete moći fino podešavati svaki program kao što to rade kolege s PC-jem, što znači da ćete odluku morati prepustiti algoritmu.

Pripazite na protok zraka

Velik broj računala dolazi s baterijama od litija koje traže puno manje brige nego za one koje smo u laptopima dobivali prije desetak godina, dijelom zbog softverskih i hardverskih nadogradnji i inovacije na polju razvoja napajanja. Više ih ne morate kalibrirati niti brinuti o tome hoće li pražnjenje baterije oštetiti vaš laptop.

Ono na što i dalje morate paziti toplina je koja može ubrzati postupnu degradaciju baterije. Najveći problem dolazi od fizičke blokade ventilacijskih izlaza, a nimalo ne pomaže ni nakupljanje prašine. Češći izvor pregrijavanja su popluni i deke na koje stavljamo računalo dok radimo jer također blokiraju vrućinu koja izlazi iz sustava. Sve se ovo može izbjeći radom na čvrstoj i ravnoj površini koja ne blokira protok zraka.