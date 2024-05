Lada Borovina Kovjanić je Inženjerka godine

Drugo je to izdanje izbora u kojem je odaziv i ove godine bio izniman. Na natječaj je pristiglo više od 70 prijava iz cijele Hrvatske. Finalistice su bile inženjerke iz raznih branši (od elektrotehnike do građevine, geologije…), a njihovi karijerni putevi su vrlo inspirativni i raznoliki.

Žiri je među deset finalistica ovogodišnjeg izbora u Ladi Borovini Kovjanić prepoznao 'predsjednicu generacije'. Njezina životna priča procijenjena je kao najbolji primjer mladima da se odupru stereotipima, otkriju svoje talente i pronađu svoj put.

'Iznimno sam ponosna i počašćena. Zahvaljujem se obitelji i kompaniji mStart plus na podršci. Doista sam kraljevski tretirana na svom radnom mjestu, kao jedina žena u timu od dvadeset muškaraca. U ovom je poslu važno da se svatko izbori sam za sebe. Možda su žene malo skromnije i sklone to ne činiti. No, djevojkama bi poručila da budu samouvjerene i da se uvijek bore same za sebe', rekla je inženjerka godine Borovina Kovjanić.