Kupovina bez klika: Visa uvodi AI agente koji će kupovati umjesto vas

Pilot-projekti započeli su u srijedu, dok se šira upotreba očekuje iduće godine. Tvrtka iz San Francisca kladi se na to da bi ono što danas zvuči futuristički uskoro moglo postati praktična alternativa svakodnevnim zadacima poput kupovine.

Visa je posljednjih šest mjeseci radila s AI programerima kako bi riješili tehničke prepreke — što je ključno prije nego što se proizvod ponudi krajnjim korisnicima.

Za AI tvrtke, Visina potpora znači puno u natjecanju s tehnološkim divovima poput Amazona i Googlea, koji dominiraju digitalnom trgovinom i razvijaju vlastite AI agente.

'Vjerujemo da ovo može biti zaista važno ', rekao je Jack Forestell, Visin glavni direktor za proizvode i strategiju.

Tehnološka industrija već pokazuje što može s tzv. ‘agenskom’ umjetnom inteligencijom, iako se mnoge njezine primjene još uvijek nalaze u eksperimentalnoj fazi i nisu dostupne javnosti.

Većina ih je i dalje temeljena na velikim jezičnim modelima – generativnoj AI tehnologiji koja pokreće chatbotove sposobne pisati e-mailove, sažimati dokumente ili pomagati u pisanju koda. Trenirani na ogromnim količinama podataka, mogu pretraživati internet i davati preporuke za kupnju, ali teško idu korak dalje.

'Rani oblici agentnog komercijalnog sustava već sada vrlo dobro funkcioniraju u dijelu otkrivanja i pronalaženja proizvoda, ali imaju ogromnih problema s plaćanjem', rekao je Forestell.

Visa vidi svoju ključnu ulogu u tome da AI agentima osigura lakši i pouzdan pristup novcu potreban za realizaciju kupnje.

'Problem plaćanja nije nešto što AI platforme mogu same riješiti. Zato smo počeli surađivati s njima', rekao je Forestell.

Digitalna plaćanja

Nova AI inicijativa dolazi gotovo godinu dana nakon što je Visa najavila velike promjene u načinu funkcioniranja kreditnih i debitnih kartica u SAD-u, koje će fizičke kartice i njihove 16-znamenkaste brojeve učiniti sve manje relevantnima.

Mnogi potrošači već se navikavaju na digitalne sustave plaćanja poput Apple Paya, koji njihove mobitele pretvara u kreditne kartice. Sličan proces provjere digitalnog identiteta omogućit će i AI agentima da djeluju u ime korisnika, na način koji – kako kaže Forestell – mora jamčiti kupcima, bankama i trgovcima da su transakcije legitimne i da će Visa riješiti eventualne sporove.

Forestell naglašava kako to ne znači da će AI agenti potpuno preuzeti iskustvo kupovine, ali bi mogli biti korisni za zadatke koji nekima dosade – poput nabavke namirnica, kućanskih potrepština ili božićnih poklona – ili su pak previše komplicirani, poput rezervacije putovanja.

U takvim situacijama, kaže Forestell, neki će korisnici poželjeti agenta koji ‘jednostavno sve obavi i automatizirano odradi stvari umjesto nas’.

Druge vrste kupovine, poput luksuzne robe, i dalje su oblik zabave i mnogi će kupci htjeti sami istraživati i uspoređivati. U tim slučajevima Forestell vidi AI agente kao tihu podršku u pozadini.

Limiti potrošnje

Forestell tvrdi da će korisnici svojim AI agentima moći postaviti jasne limite i uvjete potrošnje, što bi im trebalo uliti povjerenje da ipak zadržavaju kontrolu. U početku će agenti vjerojatno tražiti dodatnu potvrdu od korisnika, primjerice kod kupnje avionske karte. S vremenom bi agenti mogli dobiti više autonomije – recimo, ‘potroši do 1500 dolara na bilo koju zrakoplovnu kartu koja me vodi od točke A do B’, pojašnjava.

Jedan od razloga zbog kojih su se AI tvrtke uključile u suradnju s Visom jest činjenica da agenti, uz dopuštenje korisnika, mogu pristupiti velikoj količini podataka o prijašnjim kartičnim transakcijama.

'Visa ima mogućnost, uz korisnički pristanak, dijeliti tokove povijesti transakcija s nama', rekao je Dmitrij Ševelenko, direktor za poslovni razvoj u Perplexityju.

'Kad generiramo preporuku – recimo, pitate ‘Koji su najbolji laptopi?’ – mi možemo znati koje ste transakcije već obavili i koje preferencije iz njih proizlaze.

Chatbot Perplexityja već sada može rezervirati hotele i obavljati druge kupnje, ali, kako objašnjava Ševelenko, AI trgovina još je uvijek u ranoj fazi razvoja.