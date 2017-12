Krediti preko Facebooka i roboti kao službenici? Pitali smo domaće stručnjake što nas čeka u 2018.

Roboti kao bankovni službenici, izdavanje kredita putem mobitela i tehnološki divovi kao banke tek su dio promjena koje možemo očekivati u industriji financijskih tehnologija tijekom iduće godine

Druga usluga pojednostavljuje prijenos sredstava i smanjuje broj aktera koji sudjeluju u procesu plaćanja. Tako će se pored kupca i prodavatelja pojaviti medijator, čija je uloga osigurati to da se sredstva na siguran način prebace s računa kupca na račun prodavatelja.

Otvorena vrata za kredite putem mobitela

S procjenom o presudnom utjecaju te direktive slaže se i Dejan Donev, voditelj tima za digitalnu transformaciju u banci Erste, koji prognozira kako će financijska industrija nastaviti trend Open API (API je niz funkcionalnosti i procedura koje omogućavaju izradu aplikacija).

'Ukoliko se ostvari ovaj trend, otvorit će se i mogućnost da same fintech kompanije, a i banke, svojim klijentima ponude puno više usluga i proizvoda od klasičnih financijskih koje trenutačno nude. To bi moglo značiti da se uz klasičan bankarski proizvod poput kredita klijentu ponudi mogućnost kupnje sredstvima tog kredita, i to direktno kroz mobilnu aplikaciju', prognozirao je Donev.