Ekipa uglednih znanstvenika, okupljenih u Komisiju za ljudsku budućnost, pozvala je narode i stanovnike Zemlje da se hitno okupe kako bi pripremili plan za opstanak i napredak čovječanstva. Vremena, kažu, nema puno jer nam prijeti samoistrebljenje

Opasne klimatske promjene događaju se pri prosječnom globalnom zatopljenju od jednog Celzijevog stupnja. Izuzetno opasne promjene vjerojatne su na dva stupnja, a to bi se moglo dogoditi već 2035. Planet bi se za tri stupnja mogao zagrijati do 2050. godine, nakon čega će nastati ono što stručnjaci za nacionalnu sigurnost nazivaju socijalnim kaosom . A kad se prije kraja stoljeća Zemlja zagrije na više od četiri Celzijeva stupnja, urušit će se ljudska civilizacija.

Procjenjuje se da će na Zemlji do kraja stoljeća živjeti 11 milijardi ljudi. To će dovesti do spiralne potrošnje, degradacije i rasipanja preopterećenih resursa. Ukupna ljudska potražnja za resursima povećala se 40 puta u posljednjih 120 godina i vjerojatno će se udvostručiti do sredine stoljeća. Na primjer, dok se ljudska populacija utrostručila od sredine 20. stoljeća, naša potražnja za vodom narasla je šest puta.

Trenutno naša godišnja potrošnja uključuje 3,8 bilijuna tona slatke vode, 17 milijardi tona mineralnih, građevinskih i energenata, 5,8 milijardi tona šumskih proizvoda i pet milijardi tona hrane. Samo vrlo mali dio toga se reciklira ili ponovno koristi. Ukupna proizvodnja otpada procjenjuje se na 10-11 milijardi tona godišnje. Čovječanstvo trenutno godišnje troši 1,75 puta više od regenerativnog kapaciteta Zemlje. Kad bi svi ljudi imali američki ili australski standard, trebalo bi nam pet planeta da bismo zadovoljili naše potrebe.

Nedostatak hrane