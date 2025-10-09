'Komodov prolaz' u Koloseumu otvoren za javnost

Takozvani Komodov prolaz omogućavao je carevima ulazak u arenu i gledanje gladijatorskih borbi i drugih spektakla bez miješanja s mnoštvom. Prokopan je kroz temelje Koloseuma između kraja 1. stoljeća i početka 2. stoljeća, kao dodatak izvornom dizajnu. Koloseum je otvoren 80. godine.

Arheologinja Barbara Nazzaro za Reuters je rekla da je taj prolaz sada prvi put otvoren za javnost te da će posjetitelji koračati hodnikom kojim je išao sam car. Hodnik je otkriven u 19. stoljeću i povezan je s Komodom jer povijesne kronike kažu da je preživio pokušaj atentata u podzemnom prolazu.

'Bilo je vrlo lako uspostaviti vezu', dodala je Nazzaro, koja je nadgledala restauraciju hodnika prije njegova otvorenja. Nekada je imao mramorne zidove, kasnije zamijenjene žbukom ukrašenom pejzažima, navodi se u priopćenju Arheološkog parka Koloseum.

Također je imao štukature s mitološkim scenama na svodu i prikaze arenskih spektakla, uključujući borbe sa životinjama i akrobate, u nišama na ulazu. Neki tragovi ukrasa su ostali, ali vrlo vlažni uvjeti u podzemnom prolazu otežali su očuvanje. Unatoč tome, posjetitelji će moći dobiti predodžbu o tome kako je izgledao u antici zahvaljujući virtualnoj rekonstrukciji prikazanoj u videu, rekla je Nazzaro.