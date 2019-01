Ovo je 12 načina kojima ćete zaštititi vaš pametni telefon od hakiranja

1/12

Želite li se zaštititi od hakera, instalirajte ažuriranja softvera čim postanu dostupna: to vrijedi i za pametne telefone, baš kao i za računala. istina, ažuriranje može biti zamorno i dosadno, a ponekad će promijeniti i izgled sučelja na koji ste se već navikli. No želite se obraniti od hakerskih napada, nemojte im sami otključavati vrata. Također, ako niste sto posto sigurni u to što radite, izbjegavajte neslužbene alate za 'rootanje' telefona ('jailbreaking' na iOS-u). Na 'rootanom' telefonu aplikacije mogu izvoditi stvari koje su im inače zabranjene - a to može uključivati i njuškanje po vašim osobnim podacima.