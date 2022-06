Koji je najbolji električni skuter?

Električni skuter je postao najpopularnije prijevozno sredstvo. Osim što je veoma tih, ekološki prihvatljiv i nezauzima mjesta, uštedit će vam novac i vrijeme

Električni romobili su brzinom munje preplavili ulice gradova. Ovaj brz i zabavan prijevoz, idealan je gotovo za svaki uzrast. Zbog svoje praktičnost, modernog izgleda, tihog pogona i pouzdanosti, kupnja električnih romobila je u stalnom porastu. U samoj usporedbi s plaćanjima koje izdvajate godišnje za auto, kao i za servisiranje bicikla, električni romobil vodi igru kada govorimo o uštedi. Jedini trošak ovakvog prijevoza je dodatna oprema, što podrazumijeva kacigu, a da bi vaše prijevozno sredstvo nastavilo raditi, dovoljno ga je uključiti u struju i čekati da se napuni. Električni romobili stekli su veliku popularnost ne samo zbog uštede, pouzdanosti i praktičnosti, već i zbog ekološkog značaja za okoliš. Veliki svjetski gradovi zagušeni su ugljičnim dioksidom koje ispuštaju automobili, pa je ovo jedan od alternativnih načina kako možemo svjesno utjecati na ekologiju svoje planete Zemlje. Električni romobili su uglavnom napravljeni za kraća putovanja, naročito za urbane stanovnike koji putuju do svoga posla, a nemaju mjesta za parking auta. No, e-romobile možete voziti i na dugim putovanjima, ali su to skuteri različitih i vrlo visokih performansi. Posebnost ovog prijevoznog sredstva je u tome što ga mogu voziti sve punoljetne osobe i to bez vozačke dozvole ili neke druge licence. Jedna od bitnih značajki e-romobila je ta da je većina njih sklopiva. Pa su kao takvi lako prenosivi. Što znači, da ih možete sklopiti i nositi u javnom prijevozu, staviti ih ispod nogostupa, stola ili u prtljažnik svoga automobila. Zbog sveg navedenog i zabavnog iskustva koje će vam e-romobili priuštiti, smatramo ih prijevozom budućnosti i nadamo se da će vas zaintrigirati da napokon imate svoj vlastiti.

Što sve trebate znati prije kupnje električnog romobila, kako bi odabrali najbolji?

E-romobili imaju motore na prednjem ili stražnjem kotaču, a oni romobili vrhunskih performansi imaju i na oba kotača. Stražnji motori snažniji su od onih prednjih, te su izvrsni su za penjanja na uzbrdice i za ubrzanja, dok prednji motori pružaju bolju vuču i bolje se ponašaju na skliskim površinama. Kapacitet baterije kod e-romobila mjeri se u vat-satima Wh, a većina skutera ima kapacitet od 250-500 Wh. E-romobili svoju energiju troše iz litij-ionskih baterija, koje možete naći u rasponu od 24-48V, dok napredni modeli s većim performansama imaju puno veće kapacitete. S većim baterijama ćete logično prijeći i veću kilometražu. Litij-ionske baterije ne podnose hladnoću, pa ih punite na temperaturama od oko 20C, ne čekajući više od nekoliko dana da bude u potpunosti prazna. U slučaju da svoj romobil ne namjeravate koristiti napunite bateriju na barem 60%, što će joj omogućiti duži vijek trajanja. Sam trošak električne energije na romobilu uvijek je zanemariv, koliko god se na njemu vozite. Svoju istrošenu bateriju napunit ćete putem strujnog punjača, a vrijeme punjenja ovisi od modela do modela, približno je to od 3-6 sati. Izlazna snaga motora mjeri se u vatima W, a veća snaga omogućuje i veću brzinu. Za neku zlatnu sredinu odaberite e-romobil od 250W. Što se tiče brzine, prosječna brzina e-romobila je oko 25km/h, no možete i pronaći romobile koji dosežu brzine i do 60km/h. No, pravila brzine u Europi nalažu da je ograničenje brzine do 25 kilometara na sat, pa veće brzine nemaju smisla za kupovanje. E-romobili imaju regenerativno ili frikciono kočenje. Frikcione kočnice imaju puno bolje kočenje, dok su regenerativne kočnice veoma učinkovite jer pretvaraju energiju pri usporavanju kao pohranu za bateriju. E-romobili s većim performansama sadrže primjerice modele s amortizerima, LED-signalizaciju, mobilnu aplikaciju, regenerativno kočenje, gumu za problematičnije terene ili materijal koji je otporan na vodu. Koji god električni romobil odabrali, uvjereni smo da ćete biti oduševljeni dugoročnom investicijom. Jedina preporuka u kojoj vam ne bi preporučili voziti romobil je u kišnim uvjetima, jer je podloga na kojoj vozite neće biti sigurna.