Kako sakriti Google Meet u Gmailu za stolna računala? Ništa lakše

Premda Google jako voli povezivati različite aplikacije kako bi korisnicima olakšao život, to spajanje ponekad u jednu usklugu uvodi stvari koje korisnicima nisu potrebne

Pitanje je, doduše, želite li koristiti Meet? Ako je odgovor na pitanje glasi 'ne', sve dostupne komande za video konferenciju gube smisao. Na sreću, komande za Meet je moguće sakriti, objašnjava Verge.

Prvo što morate napraviti je otvoriti Gmail, pritisnuti na zupčanik u gornjem desnom kutu i birati 'See all settings'. Kliknite na 'Chat and Meet' karticu i pored 'Meet' oznake birajte 'Hide the Meet section in the main menu' čime ćete sakriti komande za Google Meet. Sve što preostaje je sačuvati postavke klikom na 'Save changes'.

Ako nakon ovog ikad zaželite pristupiti Google Meetu, to možete napraviti odlaskom na službenu stranicu usluge.