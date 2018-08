Kako namjestiti bilo koju početnu aplikaciju za Android i iOS?

1/3

Kad počnete koristiti novi pametni telefon s operativnim sustavom Android često ćete dobivati poruke s upitom koju aplikaciju koristiti za otvaranje kojih datoteka ili poveznica. Kad odredite početnu aplikaciju za to, obavijesti prestanu pristizati.



No, što ako želite upogoniti drugu aplikaciju - primjerice, novu aplikaciju za primanje i slanje SMS-ova - i nju postaviti kao početnu? To je nešto jednostavnije na Androidu i kompliciranije na iOS-u. Pogledajmo.