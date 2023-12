Kako do što boljih preporuka na YouTube Musicu? Pokazat ćemo vam nekoliko trikova

Vaš glazbeni ukus može se s vremenom promijeniti, stoga je važno redovito pregledavati i brisati glazbu iz povijesti. Ovo YouTube Musicu daje do znanja kako ne želite stalno dobivati preporuke na temelju određenih pjesama.

Da biste to učinili, otvorite svoj korisnički profil na YouTube Musicu, odaberite History i izbrišite pjesme klikom na tri okomite točkice i listanjem prema dolje do Remove from history.

2) Upravljajte poviješću reprodukcije na YouTubeu

Glazba koju slušate na svom korisničkom računu pri YouTubeu također utječe na YouTube Music.

Otvorite YouTube, kliknite History na kartici s lijeve strane i odaberite Manage all history.

Izbrišite glazbu za koju ne želite da utječe na vaše preporuke.

3) Pauzirajte svoju povijest gledanja

Još netko koristi vaš YouTube Music osim vas? Uvijek je najbolje pauzirati svoju povijest pregledavanja YouTube Musica, kako - primjerice - dva sata nečijeg slušanja klapske glazbe ili slavonskih bećaraca ne bi utjecalo na vaše preporuke.

Otvorite svoj profil pri YouTube Musicu, kliknite Settings, zatim Privacy i uključite Pause watch history dok ne koristite svoj profil.

4) Spremite pjesme u svoju audioteku i izradite popise za reprodukciju

Ako želite da YouTube Music predloži bolje preporuke, algoritam mora vidjeti koje vam se specifične pjesme, izvođači i albumi sviđaju.

Da biste to učinili, trebate spremiti glazbeni sadržaj koji vam se sviđa u svoju audioteku ili stvoriti različite popise za reprodukciju. Ako slušate određeni album ili pjesmu koja vam se sviđa, pritisnite tri okomite točke pored nje i odaberite Save to library ili Save to playlist.

Svojim popisima za reprodukciju možete upravljati na lijevoj strani YouTube Musica, kao i pregledavati svoju audioteku, koja uključuje svu glazbu koja vam se sviđa, izvođače i spremljene pjesme.

5) Uvijek ocijenite sadržaj koji slušate

Jedna od najboljih značajki YouTube Musica je to što možete ocijeniti sve što slušate. Kako biste poboljšali glazbene preporuke, dok slušate pjesmu kliknite sličicu palca gore ili dolje pored naslova.