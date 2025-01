Kakav vremeplov i nostalgija! Pogledajte koji sve kultni događaji slave 25. rođendan

Život je tada izgledao potpuno drugačije: nismo živjeli 'od mjeseca do mjeseca' zbog rasta troškova, svijet je bio mirnije mjesto, a Instagram nije postojao ni u teoriji. Pa ipak, mnoge su stvari iz te godine oblikovale pop-kulturu i ostavile trajan trag, pa nas, priznali to ili ne, sigurno uhvati nostalgija za nekim prošlim vremenima.

NSYNC-ov hit 'Bye Bye Bye' i pjesma 'She Bangs' Rickyja Martina zavladali su top-listama dok je Lee Ann Womack osvojila publiku svojim emotivnim hitom 'I Hope You Dance'. U međuvremenu, pjesma 'Who Let the Dogs Out' grupe Baha Men također je postala globalni hit.

Pjesma 'Bye Bye Bye' dospjela je na četvrto mjesto Billboardove liste Hot 100, a spot je postao kulturni fenomen, zadržavši se na prvom mjestu 'Total Request Live' 25 dana. Čak je bio nominiran za video godine za MTV Video Music Awards.