Kakav utjecaj mačke imaju na fizičko i mentalno zdravlje svojih vlasnika

Istraživanja su pokazala da je među vlasnicima mačaka uočen manji rizik od razvoja moždanog udara i srčanih oboljenja, a zamijećeni su i bolji zdravstveni pokazatelji, poput razine glukoze u krvi, a kod žena poboljšanje crijevne mikrobiote i rjeđe upale.

No ne treba zaboraviti ni na to da život s mačkama može imati i loših strana. Povezanost s ljubimcem može stvoriti dodatan stres, posebno kada se životinja razboli. To je osobito izraženo među starijim vlasnicima.

Usto su mačke mačke prenositelji zoonotskih bolesti poput toksoplazmoze, koja može predstavljati opasnost po zdravlje čovjeka, osobito za trudnice. Unatoč svim nabrojenim opasnostima mnogi vlasnici ovih kućnih ljubimaca smatraju da su njihove mačke ključan dio obitelji.

Jedan sudionik istraživanja je kazao: 'Moja mi mačka pomaže da se opustim i da se lakše nosim s tjeskobom, osobito kada noću imam more'. Drugi je rekao: 'Moje su mačke razlog zbog kojega ujutro ustajem'.

Stručnjaci savjetuju redovito održavanje higijene i oprez u kontaktu s mačkama, posebno za sve one mačkoljupce s oslabljenim imunitetom ili alergijama.

U konačnici istraživanje pokazuje da su mačke više od kućnih ljubimaca s velikim pozitivnim utjecajem na našu dobrobit i život u cijelosti. Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Conversation.