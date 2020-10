Kakav je novi iPhone u usporedbi s konkurencijom? Ovo su ključne stvari

Usporedbe pukih specifikacija nezahvalne su jer rad smartfona uvelike ovisi o mogućnostima optimizacije hardvera i softvera. Ipak, pogledajmo kako stvari stoje u pojedinim ključnim aspektima

Za razliku od zadnje dvije godine, jeftiniji model dolazi u dva izdanja. Dosad je to bio slučaj sa skupljim iPhoneima. LCD zasloni u potpunosti su zamijenjeni OLED-ima, a smartfoni su dobili i osvježeni dizajn, iako i dalje podsjećaju na iPhone X iz 2017. godine.

U sva četiri modela ugrađen je novi Appleov šestojezgreni procesor A14 Bionic sa četverojegzrenim grafičkim procesorom, koji bi trebao biti do 50 posto brži od najbrže konkurencije.

Kao i Galaxy S20, iPhone 12 Pro i Pro Max imaju po tri kamere straga, za razliku od četiri koliko ih imaju drugi Samsungovi top modeli i OnePlus. Apple se zadržao na 12, konkurencija nudi senzore s više megapiksela (do 108 MP u Galaxy S20 Ultra i Note Ultra).

Svi modeli u usporedbi imaju jednu prednju kameru, pri čemu Appleovi imaju više megapiksela nego većina Galaxyja, ali manje nego OnePlus.

Svi također podržavaju bežično punjenje, no Galaxy S20, Plus i Ultra mogu uz to puniti i druge uređaje.

Zadnje, ali ne i najmanje važno - početna cijena iPhonea 12 Pro i Pro Max niža je od konkurencije, no treba računati kako Samsung i OnePlus svoje uređaje isporučuju s adapterom i slušalicama.

Apple protiv Samsunga, OnePlusa i Googleovog Pixela

Modeli iPhone 12 i 12 mini imaju manje zaslone od većine konkurenata. Iznimka je Googleov Pixel 5, čiji je zaslon manji od ugrađenog u iPhone 12.

Razlučivost je približno ista, ali i ovi Appleovi smartfoni zaostaju za konkurencijom po frekvenciji osvježavanja zaslona - samo Pixel 4a 5G nudi 60 Hz kao i oni. Prednjači Galaxy S20 FE sa 120 Hz.

Apple i u ovoj kategoriji nudi veći izbor memorije (64, 128 i 256 GB). Ostali su na 128 GB, s iznimkom OnePlusa 8 sa 128 i 256 GB.

Taj model ima i najosjetljiviji senzor (48 MP) i tri stražnje kamere, koliko ih broji i Galaxy S20 FE. Ostali, uključujući nove modele iPhonea, imaju po dvije. Svi su opremljeni s po jednom prednjom kamerom, među kojima je najjača ona u Galaxyju S20 FE (32 MP).

Podršku za bežično punjenje te otpornost na vodu i prašinu imaju svi spomenuti modeli osim Pixela 4a 5G i OnePlusa 8. Ali, iPhone 12 i 12 mini su skuplji od ostalih, uključujući i Galaxy S20 FE.