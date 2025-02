Jesu li aplikacije za upoznavanje prošlost? Mladi sve češće pronalaze ljubav u ovim 'svjetovima'

Digitalno doba donosi nove načine povezivanja, a ljubav se, čini se, sve češće rađa upravo tamo gdje je najmanje očekujemo – u svjetovima videoigara, na stazama za trčanje i filmskim forumima. Jess i Nate svoje su zaruke proslavili na osamljenoj pješčanoj plaži uz more. 'Bilo je intimno, samo nas dvoje', prisjeća se 26-godišnja Jess. No, stvarnost je bila drugačija – fizički su bili stotinama kilometara udaljeni jedno od drugog, a zaruke su se dogodile u virtualnom svijetu igre World of Warcraft