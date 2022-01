Jeste li znali za ovih 5 značajki na vašem pametnom telefonu?

Pametni telefon uvijek možemo sebi prilagoditi na najpristupačniji način, a odličan primjer je Samsung Galaxy S21 FE 5G sa svojim One UI 4 operativnim sustavom

Bez obzira smatrate li se pravim tehnološkim mađioničarom ili prosječnim korisnikom, uvijek ćemo se bolje osjećati ako pametni telefon prilagodimo po vlastitoj mjeri. Zbog toga su značajke prilagodbe itekako važan element softvera svakog pametnog telefona, pogotovo jer nam on broj jedan alat u svakodnevnim obavezama. Odličan primjer pametnog telefona koji se može individualizirati po vlastitim potrebama je nedavno lansirani Samsung Galaxy S21 FE 5G koji dolazi s renomiranim One UI 4 operativnim sustavom ne samo za moćno, nego i zabavno korištenje.

4. Životne zvučne obavijesti

Svi smo se susreli s problemom da zbog ubrzane svakodnevice propustimo neki detalj koji može biti od presudne važnosti, npr. da nam je netko pozvonio na vrata usred rada od kuće. Galaxy S21 FE 5G na svojem One UI 4 operativnom sustavu može lako doskočiti ovom problemu da ste uvijek fokusirani na ključne zvukove oko vas. Sve što je potrebno je unutar Poboljšanja zvuka uključiti One UI značajke pristupačnosti da vas pametni telefon upozori bljeskanjem ili vibracijom ako čuje nešto što vi niste čuli. Galaxy S21 FE 5G analizira ključne zvukove poput alarma i bebinog plača, čak i one opasne po život poput požara. Da vas pametni telefon nastavi kontinuirano zvučno obavještavati, pobrinut će se dugotrajna baterija Galaxy S21 FE 5G uređaja s mogućnošću super brzog punjenja od 25 W za punjenje do 50% u svega 30 minuta.