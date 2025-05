IT-jevci, želite promijeniti posao? Izdvojili smo nekoliko zanimljivih oglasa

Abysalto razvija ozbiljna tehnološka rješenja za razne klijente te je u potrazi za pojačanjem na poziciji Senior Business Analyst (m/f). Analizirat ćeš i modelirati poslovne procese kako bi se razumjele potrebe klijenta i identificirala područja za poboljšanje. Nude ti kontinuirani profesionalni razvoj kroz edukacije i konferencije, fleksibilno radno vrijeme uz mogućnost hibridnog rada, visokokvalitetna oprema te popusti kod partnerskih tvrtki. Prijave su otvorene do 31. svibnja.

Links, vodeći maloprodajni lanac računalne opreme u Hrvatskoj, zapošljava na poziciji Prodajni savjetnik za IT opremu (m/ž) za savjetovanje i pomoć kupcima pri izboru IT opreme te prodaju i prezentiranje proizvoda kupcima. Nude edukacije na području prodajnih i komunikacijskih vještina, bonuse prema ostvarenim prodajnim rezultatima, Multisport program i program Links pogodnosti za zaposlenike. Pošalji svoju prijavu najkasnije do 29. svibnja.

Navis Consult ističe se kao europski centar za inženjerske usluge te posluje sa velikim brojem brodogradilišta u cijelom svijetu. Proširuje svoj tim i zapošljava na poziciji Software Engineer - Offshore Handling Systems (m/f) za izvršavanje isporuka prema korisnicima, dizajn, dokumentaciju i verifikaciju elektro-upravljačkih sustava. Ponuda uključuje međunarodno radno okruženje, profesionalni razvoj, najviši standard i uvjete rada, financijsku potporu i plaćeni dopust u slučaju potrebe te privatno dodatno zdravstveno osiguranje. Prijavi se do 27. svibnja.

Crossvallia je vodeća globalna konzultantska i razvojna tvrtka specijalizirana za IT infrastrukturu, računalstvo u oblaku i sigurnost. U potrazi je za DevOps Engineerom (m/f) koji će dizajnirati, razvijati, izgrađivati i implementirati aplikacije. Poslodavac ti nudi ravnotežu privatnog i poslovnog života, vrhunsku zdravstvenu zaštitu i pokriće za dobrobit, izvrsne prilike za stjecanje novih znanja i usvajanje širokog spektra tehnologija te mogućnost rada na daljinu. Prijavi se najkasnije od 8. lipnja.

OPREMA MICRO MATIC proizvođač je uređaja za ugostiteljstvo, prvenstveno rashladnih aparata za hlađenje i točenje pića. U potrazi je za Razvojnim inženjerom (m/ž) koji će biti zadužen za proračun komponenti rashladnog uređaja, izradu 3D modela rashladnih uređaja te razradu tehničke dokumentacije za izradu prototipa i proizvodnju. Nude ti mogućnost napredovanja i ugodno radno okruženje. Prijave su otvorene do 26. svibnja.