IT-jevci, tražite posao? Provjerili smo koje tvrtke zapošljavaju i što nude

HP-Hrvatska pošta d.d., najveći davatelj poštanskih usluga u Hrvatskoj i jedini davatelj univerzalne usluge, u potrazi je za Terenskim specijalistom IT podrške (m/ž). Glavni zadaci uključuju praćenje nadzornih alata IT sustava, pružanje podrške korisnicima i poštanskim uredima te nadziranje paketomata, testiranje i zamjena IP POS uređaja. Ponuda uključuje zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, mogućnost daljnjeg usavršavanja, božićnicu i uskrsnicu. Prijavi se najkasnije do 21. kolovoza.

Vertiv Croatia d.o.o., tvrtka koja izrađuje proizvode koji omogućavaju neprekidan rad ključnih tehnologija, zapošljava na poziciji Senior Tester Supervisor Electrical (m/f). Opis posla podrazmijeva pružanje podrške na aktivnim projektima, vođenje tima, provođenje testiranja te sudjelovanje u implementaciji i integraciji korisnika. Ako posjeduješ 5 godina radnog iskustva na sličnim poslovima i izvrsno govoriš engleski jezik, pošalji svoju prijavu do 5. rujna.

Maurer Electronics Split d.o.o. jedna je od vodećih svjetskih tvrtki u području visokosigurnosne tehnologije. Zapošljava na poziciji iOS Developer (m/f) koji će sudjelovati u razvoju prilagođenih rješenja za sigurne identitete i zaštitu podataka za građane, javne vlasti i poslovni sektor. Osiguran ti je balans privatnog i poslovnog života, brojne prilike za učenje i profesionalni rast te pozitivno radno okruženje. Ako si timski igrač i posjeduješ minimalno 3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima, pošalji svoju prijavu do 27. kolovoza.

STRABAG BRVZ d.o.o., pruža sve komercijalne i IT usluge unutar STRABAG Grupe te zapošljava na poziciji Cloud Engineer (m/f/x) za poslove implementiraja, konfiguriranja i integriracije javne/privatne/hibridne usluge, kao i za poslove nadgledanja i rješavanja problema cloud resursa kako bi osigurali optimizaciju troškova, performansi i pouzdanost usluge. Ponuda uključuje stimulativna primanja, priliku za rast i napredovanje te dinamično okruženje. Požuri i prijavi se do 7. rujna.

EPAM Systems vodeća je globalna kompanija u pružanju digitalnih usluga, cloud tehnologija i transformacije omogućene umjetnom inteligencijom. Traže iskusnog inženjera Key C/C++ Linux Kernel Engineer (m/f) koji će se pridružiti projektnom timu i sudjelovati u razvoju IT sustava i usluga. Nude ti fleksibilno radno vrijeme, zajednicu inženjera s vrhunskim stručnjacima industrije, prijateljski tim i ugodno radno okruženje te božićni i godišnji bonus. Požuri i prijavi se najkasnije do 7. rujna.