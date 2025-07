IT-jevci, tražite posao? Izdvojili smo nekoliko zanimljivih oglasa, evo tko zapošljava

FILIR traži Administratora operativnih aplikacija (m/ž) koji će biti odgovoran za administraciju poslovnih aplikacija, komunikaciju s programerima i analizu podataka. Nude ti rad u dinamičnom i produktivnom okruženju, stimulativnu nagradu za radne rezultate te sustavni zdravstveni pregled. Prijave su otvorene do 2. kolovoza.

Calzedonia Digital zapošljava Backend Developera (m/ž) za rad na Salesforce aplikacijama za korisničku službu. Idealni kandidat je spreman učiti Salesforce APEX i Lightning Web Components te razvijati nove funkcionalnosti koje poboljšavaju radni tijek i korisničko iskustvo. Nude ti rad od kuće pola radnog vremena, multisport karticu za podršku zdravlju i brojne popuste u poznatim trgovinama. Prijave su otvorene do 2. kolovoza.

Intereuropa traži IT stručnjaka (m/ž) za održavanje i administraciju IT infrastrukture, instalaciju i konfiguraciju operativnih sustava te poslovnih aplikacija, kao i pružanje podrške korisnicima. Poslodavac nudi sustavno uvođenje u posao uz nadzor mentora, plaćeni prijevoz, topli obrok, božićnicu, regres, potporu za novorođenče, jubilarne nagrade i mogućnost dodatnog usavršavanja. Prijave su otvorene do 6. kolovoza.

Consel Protec traži Specijalista za automatizaciju / programera / elektroplanera (m/ž) za izradu elektroshema, implementaciju elektroprojekata, programiranje PLC sustava te dijagnostiku kvarova. Posao uključuje rad na inovativnim i raznovrsnim projektima s mnogo samostalnosti u dinamičnoj tvrtki s ravnom hijerarhijom. Osigurani su ti fleksibilni uvjeti rada, atraktivna plaća, mogućnosti razvoja i sudjelovanje u vođenju projekata. Prijavite se do 21. kolovoza.

Arthrex SSC EMEA traži Application Analyst SAP SCM WM MM (m/ž) za praćenje, administraciju i rješavanje SAP logističkih incidenata, kao i podršku korisnicima i implementaciju promjena. Nude ti odličnu radnu atmosferu, izazovne zadatke u međunarodnom okruženju, izdašnu plaću i moderan radni prostor. Ako voliš odgovornost, rad u timu i ravnu hijerarhiju, pošalji svoj životopis i najraniji mogući datum početka rada, najkasnije do 13. kolovoza.