IT-jevci, tražite posao? Izdvojili smo nekoliko zanimljivih oglasa, evo što se nudi

Zagrel Rittmeyer je tvrtka u kojoj s povjerenjem grade rješenja za automatizaciju, posebno u sustavima vodoopskrbe i odvodnje. U potrazi su za IT/OT Network Specialistom (m/ž), odnosno osobom koja želi raditi u poticajnom, prijateljskom okruženju gdje se cijeni znanje i ravnoteža između posla i privatnog života. Nude stalni radni odnos, stručno usavršavanje, fleksibilno radno vrijeme, dodatno zdravstveno osiguranje i sitnice koje život znače, poput neograničene kave i osiguranog parkinga. Ako tražiš radno mjesto gdje se tvoj doprinos zaista vidi i cijeni, javi im se do 22. lipnja.

Alma Career Croatia, tvrtka prepoznatljiva po portalu MojPosao i drugim inovativnim projektima, traži Data and Cloud Developera (m/ž) koji voli tehnologiju i igru s podacima. Ako voliš Python, AWS, BigQuery i moderni data stack, mogao/la bi se savršeno uklopiti u njihovu Business intelligence ekipu. Kod njih ćeš zarađivati između 3 i 4 tisuće eura bruto, rasti, učiti, sudjelovati u međunarodnim projektima i uz sve to uživati u ležernoj atmosferi, zdravim (i manje zdravim) zalogajima, šalici vrhunske kave i nizu drugih pogodnosti. Ako voliš izazove, humor i otvoren razgovor, javi im se već danas!

STRABAG BRVZ traži Enterprise Application Administratora - Windows Plattform (m/ž/x) koji želi raditi u međunarodnom IT okruženju, s fokusom na Windows servere, terminalske tehnologije i hibridne cloud sustave. Ako ti je poznat rad s Active Directoryjem, uživaš u rješavanju izazova i radu u timovima, ovdje ćeš se osjećati kao doma. Čekaju te raznoliki zadaci, podrška mentora, mogućnosti stalnog usavršavanja i radna atmosfera u kojoj timski duh i samostalnost idu ruku pod ruku. Želiš biti dio digitalne budućnosti? Prijave primaju do 4. srpnja.

Span, vodeća hrvatska IT tvrtka, osniva svoj prvi Service Desk u Rijeci i traži entuzijastične ljude spremne za novi izazov u IT svijetu. Točnije, tragaju za pojačanjem na radnom mjestu Service Desk Operatora (m/ž). Idealan kandidat poznaje osnove mreža i sigurnosti, dobro barata Windows sustavima te govori engleski jezik. Tvrtka nudi podršku kroz mentorske programe, mogućnosti stalnog usavršavanja i napredovanja, pristup psihološkom savjetovanju i redovitim zdravstvenim pregledima… i koješta drugo! Javi im se do 15. lipnja.

STRABAG traži i Microsoft 365 Analitičara (m/ž) s iskustvom u administraciji Microsoft 365 i Azure okruženja, koji će se pridružiti timu fokusiranom na uspješnu realizaciju projekata i stalni rast. Nude ti rad u međunarodnom, strastvenom timu, izazovne projekte u kojima možeš stvarno napraviti razliku, konkurentnu plaću, zaposleničke popuste, brigu o tvom zdravlju i poticajno radno okruženje. Ovo je sjajna prilika za razvoj karijere u dinamičnom IT okruženju koje cijeni otvorenu komunikaciju i kontinuirani rast, a prijave primaju sve do 19. lipnja.