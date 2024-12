IT-jevci, tražite posao? Izdvojili smo nekoliko zanimljivih oglasa

79-17 bavi se izradom projektno tehničke dokumentacije, prodajom, instaliranjem, servisom, ispitivanjem i održavanjem Ex opreme, instalacija i sustava. Zapošljava na više pozicija, Inženjera elektrotehnike / Projektanta / Ex inspektora (m/ž) koji će brinuti o aktivnostima po raznim industrijskim pogonima i postrojenjima, Računovođu / Administratora (m/ž) za brigu o računovodstveno administrativnim poslovima tvrtke te Električara / Elektrotehničara / Ispitivača elektro instalacija (m/ž) koji će voditi brigu o stanju ispravnosti opreme i instalacija. Ponuda uključuje ugodnu radnu atmosferu u novom i moderno uređenom uredu, fleksibilno radno vrijeme te kontinuirane edukacije. Požuri i prijavi se do 27. prosinca.

Links, vodeći maloprodajni lanac računalne opreme u Hrvatskoj, zapošljava na poziciji Prodajni savjetnik za IT opremu (m/ž) za savjetovanje i pomoć kupcima pri izboru IT opreme te prodaju i prezentiranje proizvoda kupcima. Nude edukacije na području prodajnih i komunikacijskih vještina, bonuse prema ostvarenim prodajnim rezultatima, Multisport program i program Links pogodnosti za zaposlenike. Pošalji svoju prijavu najkasnije do 29. prosinca.

MTS online dinamična tvrtka koja razvija inovativna softverska rješenja za međunarodne klijente, u potrazi je za Voditeljem programerskog tima (C# i PHP - Symfony) (m/ž). Glavne odgovornosti će uključivati vođenje i koordinaciju programerskog tima te razvoj i implementaciju softverskih rješenja. Nude ti uzbudljivu i izazovnu poziciju u međunarodnom okruženju, rad na inovativnim projektima, motiviran tim i jasne mogućnosti napredovanja. Prijavi se do 12. siječnja.