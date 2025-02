IT-jevci, razmišljate o promjeni posla? Ove velike tvrtke zapošljavaju

NV ADRIA OPERATIONS u sklopu Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay hotela, zapošljava ICT tehničara (m/ž) za pružanje tehničke podrške zaposlenicima i gostima putem Help Desk-a te osiguravanje ispravnog rada IT opreme. Nude ti mogućnost usavršavanja, ugodno radno okruženje i rad u stručnom timu. Prijavi se do 4. ožujka.

POLLEO ADRIA, lider u segmentu sportske suplementacije i fitness industrije, zapošljava novog Data Analysta (m/ž). Glavni zadaci će obuhvaćati kreiranje, održavanje i pripremu redovnih izvještaja te obradu podataka iz internih i eksternih sustava. Ponuda uključuje rad u fleksibilnom okruženju, mogućnost napredovanja i usavršavanja, veliki spektar medija i platforma na kojima se radi te pozitivno radno okruženje. Prijavi se do 22. veljače.

Valoviti papir Dunapack nalazi se među tržišnim liderima u reciklažnoj, papirnoj i ambalažnoj industriji. U potrazi je za IT specijalistom (m/ž) koji će održavati IT opremu i raditi administrativne poslove vezane uz područje informacijskih tehnologija i telekomunikacija. Nude ti rad u timu stručnjaka, mogućnost usavršavanja te ugodno radno okruženje. Prijavi se do 21. veljače.

RIS razvija i implementira vlastita softverska rješenja, te zapošljava Programera poslovnih aplikacija (m/ž). Glavni zadaci uključuju dizajniranje i programiranje novih modula i funkcionalnosti prema potrebama korisnika i zahtjevima projekata te održavanje postojećih sustava. Nude ti mogućnost napredovanja i stručne edukacije, dodatno zdravstveno osiguranje, besplatan parking te ugodnu radnu okolinu. Prijavi se do 23. veljače.

SMARTNET tvrtka s više od 10 godina iskustva u području sistemske integracije, zapošljava na poziciji Mrežni inženjer (m/ž). Glavni zadaci će obuhvaćati dizajn i implementaciju mrežnih rješenja korištenjem naprednih tehnologija. Nude ti izazovne projekte koji unaprjeđuju tvoje vještine i omogućuju profesionalni rast te motivirajuće radno okruženje koje nagrađuje uspjehe i omogućuje napredovanje. Prijavi se do 22. veljače.