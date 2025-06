IT-jevci, tražite posao? Izdvojili smo nekoliko zanimljivih oglasa

HGSPOT Grupa je ambiciozna i agilna kompanija te zapošljava novog Mid PHP Developer (m/ž) koji će razvijati i održavati napredna e-commerce rješenja te integrirati sustav s vanjskim servisima. Nude ti otvoreno, dinamično i agilno radno okruženje koje cijeni inicijativu i kreativna rješenja, fleksibilno radno vrijeme, otvorenost za prijedloge, nove ideje i načine rješavanja problema, mogućnost stručnog usavršavanja, edukacija te Multisport karticu. Prijave su otvoreno do 23. lipnja.

Erste & Steiermärkische Bank zapošljava IT tehničara (ž/m/d) u Direkciji IT operacija koji će analizirati statistiku zahtjeva i predlagati rješenja za sustavno sprječavanje otklanjanje učestalih zastoja. Ponuda uključuje rad u dinamičnom timu, osobnog mentora, ravnotežu privatnog i poslovnog života i plaćeno dopunsko zdravstveno osiguranje. Ako si samostalna, sistematična i proaktivna osoba, pošalji svoju prijavu do 20. lipnja.

Thome Croatia, kao vodeći pružatelj tehničkih i digitalnih usluga upravljanja imovinom u offshore i pomorskoj industriji, traži Vessel & Office IT Support Engineera (m/f). Bit ćeš zadužen za pružanje podrške prve razine uredskom osoblju za hardverske, softverske i mrežne probleme te upravljanje korisničkim računima. Nude ti sigurnost i transparentnost te mogućnost napredovanja. Požuri i prijavi se do 28. lipnja.

Abysalto razvija ozbiljna tehnološka rješenja za razne klijente te je u potrazi za pojačanjem na poziciji Lead Java Developer (m/f). Dizajnirati, razvijati i održavat ćeš skalabilne web i mobilne aplikacije koristeći Java tehnologije. Poslodavac ti nudi kontinuirani profesionalni razvoj kroz edukacije i konferencije, fleksibilno radno vrijeme uz mogućnost hibridnog rada, visokokvalitetna oprema te popuste kod partnerskih tvrtki. Prijave su otvorene do 26. lipnja.

HANJES društvo specijalizirano je za proizvodnju komponenti za vlakove i vagone te je u potrazi za IT system engineerom (m/f). Tvoj posao će biti osigurati nesmetano svakodnevno funkcioniranje poslovanja te ćeš imati priliku raditi na projektima koji će osigurati dugoročnu otpornost IT infrastrukture. Ako voliš precizan rad i timski si igrač, pošalji prijavu najkasnije do 20. lipnja.