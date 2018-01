Istarski IT div Infobip zapošljava, evo detalja

U suradnji s portalom MojPosao donosimo najzanimljivije oglase ovoga tjedna

Infobip radi velike stvari. Prošle godine je više od pola svjetske populacije koristilo Infobipove platforme, no to se nije dogodilo slučajno. Iz 50 ureda na 6 kontinenta, pomažu 200.000 klijenata da dosegnu do mobilnih korisnika, ali ih i angažiraju. Trenutno šire svoj tim i zapošljavaju: Windows Engineer, Security Engineer, Maintenance Tehnician, Core Operations Engineer i Core Network Engineer. Prijaviti se možete do 26. siječnja.