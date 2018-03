iPhone X bi uskoro mogao izaći u novoj prekrasnoj boji

Na Twitteru su procurile informacije o novoj boji desetke, a šuška se kako će do kraja godine dobiti jeftinijeg nasljednika

Na Twitteru su procurile fotografije iPhonea X u novoj, dosad neviđenoj 'blush' zlatnoj boji koju Apple još nije potvrdio. Objavio ih je korisnik VenyaGeskin1 koji često prenosi neslužbene informacije, a uz to je napisao kako je model već u proizvodnji.

Do sada se iPhone X mogao pronaći u 'space' sivoj i bijeloj varijanti, a sudeći prema glasinama, uskoro bi im se mogla pridružiti i treća boja.

D21A - “Blush Gold” iPhone in production. pic.twitter.com/l2xGYIYsCh

Iako se još ne može potvrditi je li informacija točna, VenyaGeskin1 je do sada bio pouzdan izvor.

Nova desetka

No to nije jedina novost o širenju Appleovog svemira – fanove će obradovati nova glasina o cijeni iPhonea X2 koji bi trebao biti jeftiniji od starijeg brata. Techradar otkriva kako ova američka kompanija namjerava izbaciti tri nova modela, i to još ove godine.

Točan naziv novog modela nije poznat, ali pretpostavlja se da ćemo ga zvati iPhone X2 ili iPhone XI, a cijenom bi trebao biti dostupniji širim masama. Cijena bi se trebala sniziti jer je Apple uspio smanjiti troškove nabave dijelova za 10 posto što znači da će i trošak proizvodnje biti niži, a naposljetku bi i prodajna cijena mogla pasti.