Hrvatska tvrtka želi iskorijeniti starenje te najavljuje kliničke studije i aplikaciju: Davno smo otišli preko ruba 'normalnog'

Širenje tima i lansiranje međunarodne kampanje

'Uz to, do kraja godine širimo tim, izlazimo u pet međunarodnih publikacija poput Voguea, Wireda, Vanity Faira i GQ-a te lansiramo međunarodnu kampanju preko influencera i podcasta. Kako je u longevity industriji opipljiv rezultat na well-being klijenata imperativ i prethodi dobrim financijskim pokazateljima, pet do sedam puta veći promet bit će ugodna posljedica uspjeha u ključnom prioritetu, a on je jednak i za ovu i sljedeću godinu.

Odnosi se na podizanje razine kvalitete usluge na eksponencijalno višu razinu, tako da klijenti mogu dokazano, reproducibilno i znanstveno iskusiti povećanu razinu vitalnosti i osobne energije te blagodati koje one imaju na kvalitetu života. To se prije svega odnosi na Ani, koja će od fragmentarnog ML modela i aplikacije zaista evoluirati u AI asistenticu s neizmjernim znanjem, empatijom i ciljem povećanjem vitalligencea svakog klijenta'.