Internet je u Hrvatskoj već 31 godinu: Pogledajte kako je sve krenulo

L. Š. 28.02.2024 u 12:32

Na današnji dan 27. veljače rođendan slavi hrvatska vršna nacionalna domena '.hr. Prošla je 31 godina Time su, prije 31 godinu, stvorene pretpostavke za prisutnost Hrvatske u virtualnom svijetu. 'Please go ahead with the new top level domain HR for Croatia', rečenica je Jona Postela, koju je 27. veljače 1993. kao znak odobrenja i uvrštenja nove ccTLD (country code top level domain) vršne domene za Republiku Hrvatsku u root DNS servere, uputio Ivanu Mariću, zamjeniku ravnatelja Srca koje je tada administrativno i tehnički obavilo posao oko uspostave hrvatske domene. Registracija i aktiviranje nacionalne vršne internetske domene bio je završni korak u uspostavi Interneta u Hrvatskoj. Vršna oznaka '.hr' pojavljuje se u prvim komunikacijama sa svijetom kao sastavni dio adresa e-pošte, a nakon toga i svih ostalih internetskih servisa. Prva hrvatska internetska domena bila je srce.hr