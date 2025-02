Infobip i u Japanu: Globalna komunikacijska platforma sklopila partnerstvo s tvrtkom NTT Com Online

S razvojem komunikacijskih potreba, i tvrtke i brendovi sve češće iziskuju inovativna rješenja kako bi poboljšali korisnički angažman i ispunili komunikacijske zahtjeve. Spomenuto partnerstvo spaja kvalitetu tekstualnih poruka i glasovnih poziva grupacije NTT, najvećeg japanskog pružatelja usluge slanja tekstualnih poruka, s Infobipovom vodećom tržišnom CPaaS tehnologijom. Rezultat su najsuvremenija višekanalna rješenja bez kodiranja i rješenje za korisnički angažman Moments, kao i platforma za generativnu umjetnu inteligenciju (GenAI) pod nazivom AI Hub.

'S velikim uzbuđenjem predstavljamo platformu NTT CPaaS u suradnji s Infobipom. Iznimno cijenimo tehničku izvrsnost hrvatske tvrtke. NTT CPaaS komunikacijska je platforma izgrađena na tri različite razine vrhunskih usluga: iznimno pouzdanih rješenja za razmjenu tekstualnih poruka i glasovnih poziva pružatelja NTT Com Online, Infobipove prvoklasne tehnologije za komunikaciju putem aplikacija, te opsežne stručnosti tvrtke NTT Com Online na polju pružanja rješenja i podrške na japanskom tržištu. Predani smo osnaživanju tvrtki kako bi unaprijedile korisnička iskustva omogućavanjem jednostavne višekanalne komunikacije s krajnjim korisnicima putem platforme NTT CPaaS', rekla je Yoshie Tsukamoto, predsjednica i glavna izvršna direktorica tvrtke NTT Com Online.