Bledska čarolija s Honorom Magic7 Pro: Najnoviji flagship s impresivnom kamerom, izdržljivom baterijom i nizom AI značajki

Na tržištu je dostupan u dvije boje – mjesečevoj sivoj i crnoj. Potonja je bio naš suputnik kroz dva tjedna (nema tragova prstiju zbog matirane poleđine, što je sjajno), i to vrlo kvalitetan, otporan na udarce, izdržljiv i susretljiv suputnik, kojeg među ostalim krasi napredan hardver sa snažnim procesorom. Iako nije prelagan, dobro leži u ruci, što je uvijek plus. Odlikuje ga i veliki zaslon za ugodno čitanje, gledanje filmova ili serija, video pozive - ako puno koristite javni prijevoz, odlično je za 'ubiti vrijeme'.

Možda s jedne strane ne možemo biti objektivni jer već dugo autorica ovih redaka koristi Honor Magic5 Pro pa smo već upoznati s prednostima Honorovih mobitela i nemamo puno zamjerki, pogotovo zbog nostalgije i (dosad nepreželjanog) Huaweija. No, Honor se dokazao kao doista kvalitetan mobitel i prema tvrdnjama naših kolega. A svaki novi nasljednik je, logično, bolji i napredniji. Eventualno bi dobro došla jača vibracija, ali to je već na granici cjepidlačenja.

Pokretan najnovijom Qualcomm Snapdragon 8 Elite platformom izrađenom u 3 nm procesu, u kombinaciji s 12 GB ili 16 GB RAM-a i do 1 TB UFS 4.0 interne memorije, Magic7 Pro pruža vrhunske performanse u svim zadacima, uključujući zahtjevne igre i multitasking. Uređaj dolazi s Androidom 15 i MagicOS 9 sučeljem.

Ono čime se novitet iz Honorove 'tech kuhinje' posebno ističe – osim izdržljivosti – svakako je AI Super Zoom. Uz pomoć umjetne inteligencije omogućava povećanje do 100x, pa fotografija dobiva na oštrini. Bled je zato bio idealan za isprobavanje te značajke jer gdje god se okrenete, pred vama su prekrasni pejzaži. Mi smo najprije isprobali ovu opciju fotografirajući otočić smješten na Bledskom jezeru, na kojem se nalazi crkva Marijina Uznesenja.

Treba imati na umu da će AI izoštriti zumirane fotografije samo u trenutku okidanja, a ne naknadno, a pritom funkcionira samo po danu.

No tu nije bio kraj našim isprobavanjima funkcionira li doista ta opcija. Iduća postaja bilo je skijalište Vogel, s čijeg se vidikovca na 1535 metara nadmorske visine pruža prekrasan pogled na Bohinjsko jezero. Do tamo smo, naravno, otišli žičarom, a kako bismo dobili bolji pregled i dojam što nas čeka na kraju puta, točnije na vidikovcu, isprobali smo AI Super Zoom. Niže možete vidjeti kako je to izgledalo i razlika je fascinantna kad ga AI 'ispegla'.