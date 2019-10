Huawei Watch GT 2 nevjerojatnu izdržljivost baterije može zahvaliti Kirin A1 čipsetu

Huawei se posvećuje rješavanju izazova kad je u pitanju kratki vijek trajanja baterije na pametnim satovima. Kompanija stoga ulaže izniman trud i znanje kako bi preprodila goruće pitanje tehnološke industrije – kako idealno optimizirati uređaj da bi baterija zadovoljila i najzahtjevnije korisnike

Kirin A1 je Huaweijev prvi čip s ultra niskom potrošnjom električne energije. To je posebno bitno zbog svih funkcija koje Huawei Watch GT 2 posjeduje poput vježbanja, reproduciranja glazbe, praćenja otkucaja srca i kvalitete sna…

Huawei Watch GT 2 46 mm tako može uz uobičajenu uporabu raditi i do dva tjedna. Pod uobičajenom uporabom podrazumijeva se da korisnik čitav dan nosi sat na ruci s aktiviranom funkcijom praćenja otkucaja srca, aktiviranom funkcijom praćenja kvalitete sna, slušanjem glazbe i upućivanjem poziva do 30 minuta dnevno, vježbanjem do 90 minuta dnevno uz upaljen GPS, aktiviranom opcijom za čitanje i slanje poruka uz osvjetljavanje zaslona do 200 puta tijekom dana. S druge strane, inačica sata od 42 mm može raditi bez prestanka do tjedan dana uz sve gore navedene aktivnosti.