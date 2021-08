Huawei je za početak novih školskih i poslovnih obaveza pripremio brojne pogodnosti za svoje korisnike

Ljeto završava, rujan nam se bliži. Koliko god ljeto dugo trajalo, uvijek nam se čini kako je sve prebrzo prošlo. Dobro znamo koliko je pripreme potrebno kako bi početak jesenskih izazova i povratak s godišnjih odmora u urede i učionice prošao u savršenom redu

Huawei stoga korisnicima nudi odlične popuste na vrhunske pametne telefone, dodatke i nosive uređaje za lakši povratak u školske klupe i urede. Sjajna prilika za iskoristiti odličnu ponudu pametnih Huawei uređaja po najboljim cijenama!

Uz kupljeni Huawei P40 lite, na dar pametna Band 6 narukvica!

Pametni telefoni danas su apsolutno neophodni u svakodnevici svakog školarca, studenta ili odrasle osobe jer olakšavaju svakodnevni život! Bilo da se radi o razgovoru, odličnoj kameri koja može zabilježiti najdraže trenutke ili super izdržljivoj bateriji, smartphone je apsolutno nezaobilazan dodatak. Huawei P40 lite pametni je mobitel kojeg odlikuju impresivni dizajn, inovativna četverostruka stražnja kamera s umjetnom inteligencijom te izdržljiva baterija. Cjelodnevno trajanje baterije podržano je i 40W SuperCharge punjenjem, koje omogućuje korisnicima da napune telefon od 0% do 70% u samo pola sata. Uz kupnju ovog popularnog Huawei telefona do 19. rujna ili do isteka zaliha, na poklon će korisnici potpuno besplatno dobiti Band 6. Pametna narukvica Huawei Band 6 odličan je dodatak za školarce, ali i za roditelje jer značajno pojednostavljuje svakodnevnu rutinu. Radi se o praktičnom i funkcionalnom nosivom dodatku koji sadrži sportske opcije za vježbanje, kretanje, mjerenje daljine i prijeđenih koraka, mjerenje stresa i razine kisika u krvi, vježbe disanja, vremensku prognozu, alarm, kao i daljinsko upravljanje glazbom. Od ostalih funkcija koje olakšavaju svakodnevni život opremljena je funkcijom povezivanja s mobitelom, zaprimanjem poziva i notifikacija i bluetooth povezivanjem.