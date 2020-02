HTC VIVE predstavlja cjelokupnu seriju VIVE Cosmos

HTC predstavlja VIVE Cosmos Elite, VIVE Cosmos XR i VIVE Cosmos Play. Uvođenje novih modularnih prednjih ploča čini VIVE Cosmos najsvestranijim sustavom za virtualnu realnost u VIVE obitelji proizvoda

„VIVE Cosmos je zaista naš najsvestraniji sustav za virtualnu realnost do sada. Od korisnika koji tek kreću u otkrivanje VR svijeta do zahtjevnih poslovnih korisnika, Vive Cosmos nudi vrhunsku kvalitetu, udobnost i mogućnost evolucije VR i XR putovanja tijekom vremena – od zamjene prednjih ploča do dodavanja raznih opcija poput bežičnosti.”

VIVE Cosmos Play

Vive Cosmos Play otvara vrata novim korisnicima virtualne realnosti, olakšavajući kao nikada dosad stupanje u vrhunsku virtualnu realnost. Cosmos Play koristi 4 kamere za praćenje izvana prema unutra za uvođenje korisnika na putovanje u virtualnoj realnosti te za razvijanje tijekom vremena kako bi zadovoljio njihove potrebe.

Vive Cosmos Play idealan je za početne razine avantura u virtualnoj realnosti i aplikacija poput Viveport Video, Angry Birds VR: Isle of Pigs, The Curious Tale of the Stolen Pets i A Fisherman’s Tale.

Za poslovna ili muzejska okruženja, Vive Cosmos Play nudi pristupačniju i jednostavniju VR opciju za javna VR iskustva.

Vlasnici Playa mogu lako nadograditi svoj Vive Cosmos uz Viveov VR dodatak kao što je potpuni asortiman prednjih ploča Vive Cosmos. Dodatne pojedinosti o Vive Cosmos Play objavit ćemo u narednim mjesecima.