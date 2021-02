Hrvatski Telekom i Bug ruše sva pravila na osmom Bug Future Showu

Osmi Bug Future Show održat će se u četvrtak, 4. veljače od 10 do 18 sati uz live prijenos video streamingom i uz moto Breaking All the Rules. Predavači, panelisti i ostali sudionici programa ovaj će put posjetiteljima predstaviti uređaje, trendove i tehnologije budućnosti usmjerene ka razmišljanju i djelovanju izvan okvira, na istovremeno disruptivan i konstruktivan način, kao i teme koje su vezane uz moć tehnologije da preskače granice, obilazi pravila i briše razlike među ljudima

Bug Future Show koji organizira magazin Bug u partnerstvu s Hrvatskim Telekomom njeguje kulturu tolerancije različitosti, prijateljstva i uživanja u strasti prema tehnologiji, pa je u tom duhu pripremana priredba koja će posjetiteljima pružiti dosad nedoživljeno iskustvo. 'Hrvatski Telekom neprestano nudi nove načine korištenja tehnologije, omogućujući korisnicima brzi pristup do više stvari koje vole. Inovacije, tehnološki napredak i omogućavanje prilika koje digitalizacija pruža upravo je ono što već osam godina promoviramo na najvećem hrvatskom tehnološkom spektaklu. Bug Future Show je mjesto na kojem dijelimo uspješnu praksu našoj ICT zajednici', istaknuo je Bojan Mušćet, urednik digitalnih sadržaja u Hrvatskom Telekomu. U unakrsnom intervjuu, Boris Nemšić iz Infobipa i Boris Drilo iz Hrvatskog Telekoma raspravljat će o promišljanjima aktualnih tehnoloških trendova, od AI-ja do 5G-a. Nekoliko velikih digitalnih projekata u proteklih 12 mjeseci oduševili su ljude u našoj zemlji, a zanimljivo je da su ih vodile – žene. One će predstaviti te digitalne projekte i svoje karijerne puteve. O tome kako tehnologijom prevladati nevolje izazvane lockdownom govorit će oni koji su najviše pogođeni: glazbenici i umjetnici Ivanka Mazurkijević i Damir Martinović-Mrle, kuhar Ivan Pažanin i fitness trener Mario Valentić. Ovogodišnji Bug Future Show ima i tri keynote predavača. To su Sanja Musić Milanović, voditeljica projekta Živjeti zdravo, Jan de Jong, osnivač udruge Digital Nomad Association Croatia i predsjednik udruge Glas poduzetnika Hrvoje Bujas. Ulaz na show je besplatan, ali uz pozivnicu, pa se svi oni koji već nisu dobili Bugovu pozivnicu, a žele doći, trebaju e-mailom javiti na info@bfs.bug.hr, kako bi osigurali kod za pristup. Svi ostali detalji programa dostupni su na http://bfs.bug.hr/. Voditelj cjelodnevnog showa i ovoga će puta biti Ivan Šarić.