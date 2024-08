Hrpa noviteta: Popisali smo najveće gejming najave prve noći Gamescoma

Otvaranje Gamescoma 2024 ostavilo nas je s hrpom foršpana za nove velike i male igre, uz dašak animiranih filmova. Vraćaju se masivne franšize poput Borderlandsa, no tu je i par iznenađenja, uključujući Petera Molyneuxa koji se vratio iz developerskog groba samo da bi najavio još jednu igru u kojoj se igrate boga.

Premda Borderlands filmu baš i ne ide u kinmima, to očigledno nije zaustvilo Gearbox koji je na početku prezentacije izbacio prvi foršpan za Borderlands 4. Kao što to obično ide s velikim igrama, najava nam nije ostavila ništa osim potvrde da će biti 'četvorke'. Čini se da ćemo za prve snimke same igre morati malkice pričekati.

Call of Duty: Black Ops 6