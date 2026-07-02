Hakeri su se navodno domogli tajnih informacija o iPhoneu 18 Pro

Podaci su, piše izvor, ukradeni iz indiske firme Tata Electronics, jednog od Appleovih partnera, pa su nakon toga završili na darknetu u sklopu ransomware napada. Reuters navodi da dokumenti sadrže informacije o stotinama komponenti predstojećih modela iPhonea 18 Pro, uključujući detalje o čipovima na glavnoj tiskanoj pločici, bateriji i sustavu kamera te popis tvrtki koje ih isporučuju. Apple takve podatke smatra povjerljivima i ne objavljuje ih u javno dostupnom popisu svojih dobavljača.

Hakeri su se uspjeli domoći detalja vezanih uz tajnom obavijen iPhone 18 Pro. Prema izvješću Reutersa , tijekom kibernetičkog napada ukradeni su dokumenti koji navodno sadrže fotografije uređaja , popis komponenti i podatke o dobavljačima.

Dokumenti također pokazuju za koje dijelove Apple koristi više dobavljača, a za koje se oslanja na manji broj partnera, otkrivajući pritom pojedinosti o njegovu opskrbnom lancu. Reuters navodi da su pojedine datoteke označene oznakom 'Apple Confidential' te internim kodnim nazivima koji odgovaraju generaciji iPhonea 18 Pro.

U mapi se navodno nalaze i fotografije uređaja tijekom testiranja otpornosti na padove u jednom od pogona Tata Electronicsa, snimljene početkom 2026. godine. Na fotografijama se vidi sivi pametni telefon klasičnog oblika s tri stražnje kamere i Appleovim logotipom. Reuters ističe da nije mogao neovisno potvrditi o kojem je modelu riječ, no izvor upoznat sa slučajem tvrdi da se radi o modelima iPhonea 18 Pro.

Reuters nije mogao potvrditi autentičnost objavljenih podataka, tvrtke Apple i Tata Electronics ne odgovaraju na upite za komentar, dok skupina World Leaks koja je preuzela odgovornost za napad, nije bila dostupna za komentar.

Reuters je ranije izvijestio da Apple istražuje incident zajedno s Tata Electronicsom te radi na dugoročnim sigurnosnim mjerama. Tata je, prema navodima agencije, ograničio pristup osjetljivim sustavima i angažirao vanjske stručnjake za provođenje forenzičke istrage.

Incident dolazi u razdoblju kada Apple nastavlja širiti proizvodnju u Indiji kako bi smanjio ovisnost o Kini. Prema podacima istraživačke tvrtke Counterpoint Research, Indija bi tijekom 2026. godine trebala proizvoditi oko 26 posto svih iPhonea u svijetu, u odnosu na šest posto prije četiri godine.