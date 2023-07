Google je promijenio pravila: Pogledajte zašto će skupljati sve što radite

Praksa otvara nova i zanimljiva pitanja privatnosti. Ljudi općenito razumiju da su javne objave javne, no danas moraju paziti više na to što znači napisati nešto online. Više nije pitanje tko može vidjeti te informacije, već kako se one mogu koristiti. Postoji velika vjerojatnost da su Bard i ChatGPT progutali vaše davno zaboravljene postove na blogu ili 15 godina stare recenzije restorana. Dok ovo čitate, chatbotovi bi mogli izbacivati neku humonkuloidnu verziju vaših riječi na načine koje je nemoguće predvidjeti i teško razumjeti, upozorava Gizmodo.

Jedan od manje očitih globalnih problema nakon dolaska ChatGPT-ja pitanje je odakle chatbotovi gladni podataka dolaze do svih informacija. Tvrtke, uključujući Google i OpenAI, iskoristile su za to goleme dijelove interneta. Najgora stvar je to što uopće nije jasno je li to legalno ili ilegalno, a sljedećih nekoliko godina sudovi će presuditi u dvojbama o pitanjima autorskih prava, što se prije nekoliko godina činilo kao znanstvena fantastika.

Vlasnici Twittera i Reddita osjećaju se osobito ozlojeđenima zbog problema s umjetnom inteligencijom, pa su uveli kontroverzne promjene kako bi zaključali svoje platforme. Obje su tvrtke isključile besplatan pristup svojim API-jima, a koji su donedavno svakome dozvoljavali preuzimanje velike količine objava. Taj je potez navodno trebao zaštititi društvene medije od drugih tvrtki koje ubiru njihovo intelektualno vlasništvo, ali je, kao što već znamo, imao nesmiljene posljedice.