Đoković tvrdi: Ova nanotehnologija ključ je moje karijere

Za Đokovića takav problem ne postoji. Umjesto toga, rekao je da je sve u poboljšanju njegove izvedbe na terenu. 'Moj tim isporučuje nevjerojatno učinkovitu nanotehnologiju kako bi mi pomogao da dam sve od sebe. To je vjerojatno najveća tajna moje karijere. Da nije bilo toga, vjerojatno ne bih sjedio ovdje', rekao je Đoković, prenosi Sky News .

'Kad sam bio dijete, jako sam volio Iron Mana pa ga sad pokušavam glumiti', rekao je 36-godišnji tenisač, aludirajući na sličnost s dijelom odijela Marvelovog superheroja. Iron Manov prsni uređaj sličnog oblika napaja njegovu robotsku opremu i dizajniran je da spriječi da šrapnel metka u njegovom tijelu dopre do srca.

Tvrtka navodi i studije o njegovoj učinkovitosti na svojoj web stranici. Jedna talijanska studija iz 2021. zaključila je da poboljšava ravnotežu, pokrete i utječe na udove pacijenata s multiplom sklerozom, a druga, koja se bavila njegovim utjecajem na atletsku izvedbu, utvrdila je poboljšan stisak sudionika i snagu čučnjeva.

Fontana je također ukazao na studije o prednostima svjetlosne terapije i rekao da je flaster dostupan svim istraživačkim institucijama koje žele provesti klinička ispitivanja. No Taove tvrdnje nisu impresionirale neke stručnjake.

Nisu svi stručnjaci impresionirani

U članku za Science-Based Medicine, dr. Harriet Hall rekla je da objašnjenje tvrtke 'nije vjerodostojno'. Neurolog Brandon Beaber kaže da studije mogu anegdotalno upućivati ​​na 'malu korist', ali da zasad nema dokaza da to pomaže u liječenju multiple skleroze.

A profesor Edzard Ernst sa Sveučilišta u Exeteru rekao je za Sky News da nijedna od tvrdnji tvrtke nije 'potkrijepljena čvrstim dokazima'. 'Ideja da to stvara bilo kakvu korist je lažna. Iznesena načela su šamar znanosti', ustvrdio je.

S obzirom na to da Đokoviću nije zabranjeno korištenje flastera, čini se da teniske vlasti također nisu uvjerene da on pruža opipljive prednosti. ATP Tour i Međunarodna teniska federacija nisu komentirali to što ih upotrebljava.