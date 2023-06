Gdje je Jack Ma danas?

Ma je ikona kineske tehnološke industrije te jedna od najuspješnijih i najprepoznatljivijih figura u zemlji i inozemstvu. Govor je održao nekoliko tjedana prije nego što je Alibabina podružnica Ant Group, vlasnik najveće svjetske platforme za digitalno plaćanje, Alipay, trebala izaći na burzu u Šangaju i Hong Kongu. Ovaj je potez trebao biti najveći IPO na svijetu, no 2. studenog 2020., samo tjedan dana nakon govora, bio je pozvan na ispitivanje kod prozvanih regulatora. Nekoliko dana kasnije izlazak Ant Group na burzu bio je suspendiran dok je Ma na tri mjeseca nestao iz javnosti.

Prije nešto manje od tri godine osnivač Alibabe Jack Ma na financijskoj je konferenciji u Šangaju održao govor, citirajući Xi Jinpinga, rekavši da 'uspjeh ne ovisi o njemu'. Referirao se na Xijeva nastojanja da udalji dužnosnike od kratkoročnog razmišljanja i usmjeri ih na dugoročne državne interese. Upućeno je to bilo regulatorima i državnim bankama jer, kako je insinuirao, koče sektor financijske tehnologije svojim 'mentalitetom zalagaonice'.

Odlazak...

Izazvalo je to na internetu hrpu glasina i debata o tome jesu li njegovi komentari bili neprimjereni te je li zbog njih završio u kućnom pritvoru. Jesu li mu zabranili izlaz iz države ili je iskoristio priliku i pobjegao kako bi izbjegao hapšenje? Kad se opet pojavio, to je napravio kako bi objavio svoje samopotaknuto prognanstvo. Prestao je dolaziti na konferencije i prestao je držati govore. Snimili su ga na 'običnim' sastancima milijardera diljem svijeta: vozio se u golf kartu, odmarao na jahti, posjećivao uzgajališta ribe, pa je sjeo za stol i jeo jastoga s prijateljima. Novinari su ga snimili u privatnim klubovima u Tokiju...

Njegov sudbonosni govor i potom povlačenje iz javnosti reflektirali su ključne obrate u kineskom tehnološkom sektoru. Divljenje Mau doseglo je puno više od standardnog idoliziranja tajkuna, poglavito zbog toga što je bila riječ o čovjeku koji je ni iz čega stvorio nešto - nije imao skupo školovanje, niti su mu pomogli investitori. Njegov je brend vrištao 'napravljeno u Kini' te je bio obilježen samostalnim dostignućima. Ma je običan čovjek koji je trudom postao milijarder, a njegov je pad demonstrirao da regulatori, ako žele, mogu doći do bilo koga.

...i povratak

U ožujku ove godine Ma je neočekivano doletio u Kinu. Na Weibu je naslov 'Jack Ma se vratio' bio jedna od najčitanijih tema, a mnogi su se pitali zašto bi takvo što napravio i zašto bi to uopće trebalo biti bitno. Je li to znak da će velik vladin pritisak na tehnološki sektor napokon olabaviti i, što je najvažnije, je li to odlučio sam napraviti ili su ga pozvali da se vrati?

Do 2020. sve više se pisalo o nemilosrdnom režimu rada u tehnološkom sektoru, uz ozloglašeni uvjet '9-9-6', što znači da zaposlenici rade od devet sati ujutro do devet sati navečer šest dana u tjednu. Umjesto da tehnologija oslobodi narod, uredski su radnici zapomagali zbog robovanja algoritmima. Kao što je to bilo i u drugim dijelovima svijeta, zaposleni u sektoru izražavali su zabrinutost zbog prevelike količine podataka koje kompanije sakupljaju, uz postavljanje pitanja o tome gdje oni završavaju, referirajući se na dodatno bogaćenje bogatih. Naracija u medijima i na društvenim mrežama bila je jasna - velike tehnološke kompanije postale su premoćne i počele su dominirati velikim dijelovima ekonomije. Ljudi su doslovno bili dužni Alipayu zbog brojnih malih pozajmica, naglašava Wired.

'Monopolistička moć ovih kompanija je vrlo jaka', komentirala je Alison Zhao, istražiteljica iz Northwestern Universityja.