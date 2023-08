Gdje gledati filmove online besplatno? Evo nekoliko prijedloga

Također, ne očekujte najnovija izdanja - u pravilu će biti riječ o naslovima starima od nekoliko mjeseci do više godina, pa i desetljeća.

Ponegdje ćete imati prilike vidjeti i originalne uratke nezavisnih produkcija te amaterske filmove.

Evo pregleda najzanimljivijih među tim web odredištima.

Na Googleovom video servisu moguće je pronaći velik broj filmova, uključujući i one s područja bivše Jugoslavije.

Vrijedi pročešljati kanale kao što su Public Domain Films i Popcornflix, kao i službenu kategoriju Free to watch (u sklopu Movies & Shows).

Ovdje ćete pronaći kombinaciju sindiciranih sadržaja i vlastite produkcije, koja uključuje i kvalitetne filmove različitih žanrova te televizijske emisije.

Ranije poznat Viewster, CONtv nudi gledanje televizijskog programa uživo, uključujući i hrpu B-filmova horora. Neki od njih zahtijevaju pretplatu, ali velik dio sadržaja dostupan je za besplatno gledanje.

Mimo ponude koju naplaćuje, Vudu također ima i velik izbor besplatnih filmova, uz koje vam servisa oglase. Morat ćete se registrirati za besplatni korisnički račun kako biste koristili ovu uslugu.

Popcornflix također vrti velik broj filmova besplatno s oglasima. Kako biste ih gledali, u početku nećete trebati ni korisnički račun, a dostupni su i pojedini originalni sadržaji.

Na ovom je servisu moguće naći i razmjerno novija izdanja - recimo, iz 2022. godine - kao i starije uspješnice.

Kako vam ništa ne bi promaklo, tu je kategorija Leaving Soon, dok je onima željnima istraživanja namijenjena kategorija First Time on Tubi.

Uz gledanje televizije uživo, Pluto TV ima i kanal u sklopu kojeg puštaju samo filmove. Možete ih pokušati uhvatiti prema rasporedu prikazivanja ili kliknuti On Demand za gledanje kad vama odgovara.

Kao što ime kaže, ovaj je servis fokusiran na starije filmove, u rasponu od '30-tih do '60-tih godina prošlog stoljeća. Naći ćete također i nekoliko nijemih filmova. Odličan izbor ako ste ljubitelji stare škole.

Iako je dostupan za Rokuove uređaje za streaming putem aplikacije, možete ga gledati i na webu. Nekoliko klikova, i možete strujati Roku Originals, popularne TV emisije i nove filmove. Naravno, uz prikaz oglasa.

Bivši IMDb TV omogućuje uživanje u besplatnim filmovima koje je moguće naći na servisu Amazon Video.

Četiri godine stara usluga omogućava svakome s besplatnim računom gledanje izbora besplatnih filmova i TV emisija.

Osim na računalu, možete je koristiti na televizoru Fire, Xboxu, PlayStationu i drugim streaming uređajima. Uz filmove, tu su i pojedine TV serije, kao i originalni sadržaj, piše Make Use Of.