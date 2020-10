Gastronomska avantura Bugsnax dobila je datum izlaska

Jedna od prvih igara najavljenih za PlayStation 5 dolazi na Epic Store i PS4. Bit će dostupna od 12. studenog

Bugsnax, igra u kojoj istražujete otok prekriven sentientnim jelima dobila je datum izlaska, a to je 12. studeni 2020. Igra je prvotno bila najavljena kao ekskluziva za PlayStation 5, no ispostavlja se da će stići na PS4 i PC - i to ekskluzivno u Epicov dućan, objašnjava PlayStation Blog.

Premda prvi foršpan nije dao predobru ideju što ćemo u igri uopće raditi, izgleda da su autori intervenirali te pokušali cijelu stvar malo pojasniti. Bugsnax je mješavina lova, foto safarija iz prvog lica i avanture tijekom koje igrači otkrivaju tajne otoka Snarktooth.