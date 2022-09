[FOTO/VIDEO] Vječit klasik sa svježim slojem boje - Zaigrali smo The Last of Us Part 1

Renomirani studio Naughty Dog najnovijom je verzijom popularne post apokaliptične igre ispijeni svijet budućnosti obasjao novim efektima i povećanom imerzijom koju pruža nova konzola, no pitanje je isplati li se za ovo dati prilično puno novca

Najnovija iteracija za PlayStation 5 tehnički je najpotkovanija verzija akcijskog klasika. The Last of Us Part 1 zahvaljujući nizu iznimnih tehničkih dostigunća spada među najbolje demonstracije potencijalnog dosega Sonyjeve najnovije konzole. Problem je, doduše, što pored tehničkog spektakla i dalje igramo jednu te istu igru.

The Last of Us iz 2013. bez ikakve se rasprave može strpati među najbolje videoigre ikad. Priča o zombi postapokalipsi prepričana kroz tragičnu priču dva glavna lika ostala je urezana u sjećanja brojnih gejmera. Igra je, štoviše, toliko dobra da su ju do danas izdali čak tri puta.

The Last of Us Part 1 upravo se zato najviše isplati zaigrati na slijepo. Ako ga do sad niste pokrenuli, ovaj naslov će vas izbiti iz cipela. Radi se o fantastičnoj akcijskoj avanturikoja u oko 20 sati trpa sve od morala, egzistencijalizma, pucnjave, jurnjave, izrade predmeta, šuljanja i naravno - grotesknih ljudi gljiva. Premda, kad smo već kod toga, su svi ti koncepti u modernoj filmskoj i strip kulturi prežvakani do neprepoznatljivosti, način na koji ih servira Naughty Dog pitko je, uzbudljivo i jako imerzivno.

U novom Last of Usu kontroler potiho vibrira na svaki korak, puške imaju zadovoljavajući 'klik', okidači realistično pružaju otpor, a svaki pritisak i udarac u igri rezonira Dualsenseovim naprednim haptikama. Realističan odbljesak od reflektivnih površina, živopisne i uvjerljive kretnje likova te bezbroj suptilnih vizualnih detalja tvore tapiseriju koja igrače na prekrasan način uvlači duboko u igrin svijet. Naughty Dog se također hvali velikim brojem funkcija za pristupačnost koje igranje omogućavaju i ljudima sa raznim vrstama invaliditeta. Sve u svemu, igra, uz povremeno razbijanje imerzije zahvaljujući bugovima, radi upravo kako smo i pretpostavljali - što je jako dobro.

Ali...

Dilema s novim The Last of Usom je koliko se isplati trošiti novac na gejming iskustvo koje, uz uvjet da vam vizuali nisu na vrhu prioriteta, možete kupiti za puno manje novca. Ako nas pitate, The Last of Us Part 1 je prekrasna igra koju treba iskusiti, no nikako ne možemo stati iza ideje da za nju treba iskeširati oko 600 kuna. Riječ je o iznosu koji ćete, podsjetimo, moći potrošiti na potpuno nove igre poput God of War: Ragnaroka, što je frapantno uzmemo li da iskustvo igranja renoviranog The Last of Us Remastereda možete dobiti već za 120 kuna.

Upravo zbog toga jako je teško donijeti klasičan zaključak u kojem govorimo o tome je li ovo igra koju se isplati kupiti ili ne. Prvi nastavak The Last of Us spada među najbolje igre na PlayStation konzoli, što znači da po nekom meritumu dizajna, glume, akcije i istraživanja naslov spada među automatske preporuke. Problem je što se ista stvar može reći i za prvu i ovu, drugu renoviranu verziju igre koje se pored nijansi u tehnološkom dosegu, razlikuju jedino po cijeni.