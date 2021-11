[FOTO/VIDEO] Klasična horor avantura na hrvatski način: Zaigrali smo Saint Kotar

Debi hrvatskog developera Red Martyra dolazi u obliku Lovecraftom inspirirane point and click avanture smještene u izmišljenu verziju Gorskog kotara

Ljubitelji klasičnih point and click avantura posljednjih nekoliko mjeseci susreću se s neminovnom nestašicom materijala, no srećom, najnoviji i tim rečeno prvi naslov hrvatskog developera Red Martyra spreman je ispuniti tu prazninu. Saint Kotar je grafička point and click avantura smještena u izmišljenu verziju Gorskog kotara pod imenom Sveti Kotar, u kojem, kao što se da naslutiti od samog početka igre, stvari nisu baš dobre.

Dobrodošli u Kotar

Kotar odiše atmosferom zabačene provincije, lokalci su uglavnom sumnjičavi prema glavnim likovima, a da stvar bude još gora, grad je suočen s nizom ritualnih ubojstava koja je, barem prema lokalnoj policiji, izvršila vaša nestala rođakinja. Dobra stvar je, doduše, to što je bar jedan od dva glavna pobožna lika u igri svećenik, jer pretpostavljamo da bi bilo kakav drugi posjetitelj sumornog gradića završio kao žrtva prije nego što bismo kliknuli na prvi predmet.