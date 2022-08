[FOTO] Poslastica neobičnog dizajna za tehno entuzijaste: Isprobali smo Huawei Mate Xs 2

Najnovija preklopna uzdanica iz Huaweija uvelike je unaprijedila jedinstven dizajn Matea Xs, no pitanje je - je li to dovoljno

Preklopna tehnologija, nakon nekoliko godina iteracija i kontinuiranog napretka u tom polju, napokon je dosegla razinu na kojoj nije fer zvati je eksperimentalnom. Najbolji dokaz za to je, pored Samsungove sve veće lepeze preklopnih uređaja, Huaweijeva serija Mate X, a koja s najnovijim Mateom Xs 2 pokazuje napredak u nekoliko vrlo ključnih područja.

Huawei Mate Xs 2 koristi HarmonyOS 2.0, operativni sustav bez Googleovih aplikacija koji pored dobrodošlih komandi gestikulacijama na svakom koraku mami na korištenje Huaweijeva softverskog ekosustava. Pretraga, preglednik i predinstalirani softver u većini su slučajeva shovelware koji ćete s vremenom zaobići uz malo sideloadanja. Problem su, kao i uvijek, nadogradnje koje se teže vrše zbog odsutnosti Googlea, no, za one koji žele, tu su njihovi alati za navigaciju, dopisivanje, pa čak i pregledavanje interneta.

Prikaz ima dva načina rada - 6,5 i 7,8 inča - uz adaptivnu frekvenciju do 120 Hz. U praksi oba ekrana jako dobro sjedaju u ruku, s time da u preklopljenom načinu rada uređaj ostavlja dojam jako sličan onom prilikom korištenja standardnih telefona bez preklopnih panela. Zbog poveće dijagonale kućišta i veće udaljenosti među zvučnicima reprodukcija zvuka je jako dobra. Sve ovo doprinosi vrlo ugodnom gejming i multimedijskom iskustvu nakon što, naravno, dobar dio esencijalnih aplikacija povučete mimo službenog softverskog dućana.

Dio softvera koji nam se dopao uključuje vrlo elegantan sustav za multitasking i rad s više prozora na jednoj površini, kao i program za kameru koji uz pomoć umjetne inteligencije i solidnog pozadinskog seta od tri objektiva snima sve od vrlo dobre makrofotografije do panorama. Stražnji modul čine glavna širokokutna kamera od 50 MP, telefoto kamera od 8 MP, opremljena trostrukim optičkim zumom, te ultraširkokutna kamera od 13 MP.

Sve ovo zaokružuje baterija od 4600 mAh koja podržava brzo punjenje do 66 W uz punjač koji dolazi u kutiji. Telefon, s druge strane, ne podržava nikakvo bežično punjenje, no pretpostavljamo da će nas to dočekati u sljedećoj iteraciji. Što se optimalne potrošnje tiče, Mate Xs 2 može izdržati dan korištenja prije spajanja na punjač.

Neobično rješenje za neobičnu publiku

Huawei Mate Xs 2 telefon je skrojen po mjeri tehno entuzijasta. Riječ je o za nijansu tanjem uređaju od Folda Z 3, koji uz vrlo čvrstu konstrukciju i za trunku intenzivnije performanse na papiru zvuči kao puno bolja solucija.

Ipak, za smartfon u toj cjenovno kategoriji očekujemo puno manje shovelwarea i invazivnih aplikacija, a na koncu nam ne bi smetala prisutnost Googleova softverskog ekosustava. Ako ste vrlo strastven ljubitelj Huaweija i spremni ste za solidan, ali nesavršen (nedostatak Googlea, 5G-a i bežičnog punjenja) preklopni smartfon iskeširati oko 2000 eura, Mate Xs 2 bi vam se mogao svidjeti.