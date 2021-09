[FOTO] Milijunaši digitalne ere: Ovi gejmeri žare i pale YouTubeom, a videoigre su samo dio njihovog imperija

Oni proizvode zabavna videa vezana uz svijet gejminga, prate ih deseci milijuna ljudi, a bave se svime od glazbe do proizvodnje kave - upoznajte vlasnike najvećih gejmerskih kanala na YouTubeu

Igra koja je privukla najveći broj gejmera ujedno je kulturni fenomen koji nastavlja impresionirati - naravno, riječ je o Minecraftu. Neki od najpopularnijih kanala na YouTubeu u svijetu najviše se koncentriraju na modificirane verzije Minecrafta te gledatelje odvlače duboko u kockasti virtualni svemir. S obzirom na to da Minecraft nema 'kontroverzne' teme brojnih složenijih naslova i izgleda kao nešto primjereno svim uzrastima, nije nimalo čudno to da se najveći broj fanova ove igre u vrijeme njenog izlaska još nije ni rodio.

Gejming je, bez ikakve dvojbe, jedan od najvećih žanrova na YouTubeu. Postoji svojevrsna sinergija između igranja videoigara i gledanja drugih dok to rade. S obzirom na snagu današnje gejming industrije i općenito popularnosti digitalne zabave, nije čudo to da je velikom broju influencera glavna sfera interesa upravo gejming.

Do danas je dobio dvije nominacije za nagrade, uključujući Shorty Award for Tech and Innovation. Prepoznat je kao centralna figura u supkulturi videogejminga te mediji ističu njegovu popularnost i autentičnost. Do travnja 2020. Fong je sakupio preko 12 milijardi pregleda i 25 milijuna pretplatnika, dosegavši 95. mjesto na listi najvećih kanala na cijelom YouTubeu.

Mark Edward Fischbach rođen je 28. lipnja 1989. u Honoluluu, a kao youtuber se probio dok je živio u Ohioju te je trenutno stacioniran u Los Angelesu u Kaliforniji. Sin Korejke i Amerikanca podrijetlom iz Njemačke, Fischbach je većinu odraslog života proveo u sferi YouTubea, čemu se, kao i mnogi drugi, posvetio nakon što je odlučio prekinuti fakultetsko školovanje. Markiplier je najviše poznat po videima u kojima igra naslove za koje većina njegovih gledatelja ne bi imala hrabrosti - nezavisne horore.

Pored posvećenosti kanalu, Markiplier se bavi prodajom odjeće putem kompanije Cloak, koju je osnovao s kolegom youtuberom Jacksepticeyeom. Također je poznat kao domaćin danas nepostojećeg kanala Unus Annus. Markiplierov kanal trenutno ima preko 16,4 milijarde pregleda i preko 29,9 milijuna pretplatnika.

I danas proizvodi videa slične tematike - uglavnom igra nezavisne i horor igre, uključujući Five Nights at Freddy's, Amnesia: The Dark Descent, Garry's Mod, Happy Wheels, Surgeon Simulator, SCP - Containment Breach i Slender: The Eight Pages.

Fischbach je surađivao na brojnim skeč komedijama i gejming videima, surađujući s poznatim gejming kanalima uključujući CrankGameplays, Jacksepticeye, LordMinion777, Muyskerm, PewDiePie, Matthias, Game Grumps, Cyndago, Yamimash, Jacksfilms, CaptainSparklez, Egoraptor i LixianTV, koji trenutno radi kao njegov videourednik. Također je surađivao sa zvijezdama poput Jacka Blacka i Jimmyja Kimmela.

Još jedno vrlo istaknuto obilježje njegovog kanala su prijenosi uživo za dobrotvorne svrhe, tijekom kojih igra igre i potiče gledatelje da doniraju različitim humanitarnim organizacijama kao što su Cincinnati Children's Hospital Medical Center, Depression and Bipolar Support Alliance i Best Friends Animal Society.

Sean William McLoughlin (Jacksepticeye)