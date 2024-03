'Ne mora svatko izgraditi sljedeći ChatGPT da bi se smatrao uspješnim. Svijet treba puno novih startupa i ideja'

'AI je kopilot, pomoćnik, alat za podršku (odaberite svoj omiljeni izraz). To je jednostavno sljedeći korak u optimizaciji učinkovitosti. Možete li zamisliti da tvrtka danas ne dopusti svojim zaposlenicima pristup njihovoj mreži putem pametnog telefona, daljinske veze itd.? Bio bi to veliki nedostatak. Isto vrijedi i za AI i način na koji ga tvrtka integrira i rukuje njime, način na koji pomaže njihovom poslovanju i zaposlenicima. Na neki način već smo kiborzi s obzirom na to koliko smo svakodnevno povezani koristeći svoje pametne telefone. Isto bi bilo s umjetnom inteligencijom u poslu. Ljudi u poslu će to iskoristiti kako bi stvari obavili brže i s velikom točnošću.

Nakon što se proces i podaci normaliziraju u poduzeću, možda su izgradili neke proizvode i usluge koji idu uz to, brzina kojom se automatizirane usluge mogu implementirati u korisničke usluge, prodaju, marketing, čak i podatkovni inženjering do određenog stupnja, pomogla bi poduzećima da mnogo brže postižu svoje ciljeve. Strategija proizvoda jednostavno je nit vodilja kroz ovu promjenu kako bi se osiguralo da se integracija izvrši ispravno i da zapravo podržava poslovne ciljeve, a ne da ih ometa. Kao i sa svakom drugom tehnologijom, postoji za i protiv. Na primjer, velik dio strategije umjetne inteligencije razmatra izazov vlasništva podataka i privatnosti, odgovornosti za rezultate koje je stvorila umjetna inteligencija i što će ova integracija značiti za postojeće zaposlenike i način na koji rade. Ponekad se to može pretvoriti u etički izazov koji treba riješiti.'