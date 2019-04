Dosta vam je svega? Ovako možete deaktivirati svoj Facebook

Jako ste ljuti na Facebook ali ga ne biste baš brisali? Društvena mreža ima mjeru napravljenu upravo za neodlučne korisnike poput vas

Facebook će vas tražiti da unesete zaporku. Nakon što to učinite stranica će vam dati mogućnost da mu objasnite zbog čega odlazite. Zavisno o tome koji odgovor izaberete, Facebook će vam dati savjete pomoću kojih ćete možda ostati.

Hoću natrag!



Ako se ikad odlučite vratiti, samo se prijavite na Facebook. Stranica će vam putem emaila ili SMS-a poslati potvrdu pomoću koje će provjeriti da ste to zbilja vi i - to je to.

Dobrodošli natrag!