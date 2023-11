Donose revoluciju u izgradnji i uštedu novca i vremena: Što su to digitalni blizanci

Ova tehnologija temelji se na internetu stvari (IoT) te pametni uređaji - senzori, kamere, skeneri - prikupljaju podatke o stvarnim objektima i prenose ih digitalnom blizancu. Ti uređaji mogu otkriti i prenijeti goleme količine podataka u stvarnom vremenu o objektima i područjima, kao što su tokovi prometa, temperature ili čak vibracije u strojevima, a potom unijeti te informacije u digitalnog blizanca, omogućujući udaljenom korisniku da vidi kako sve to funkcionira u stvarnom okruženju, piše Fast Company .

Digitalni blizanac je virtualna kopija stvarnog objekta, poput aviona ili tvornice ili - bilo čega drugog. Osim što izgleda kao taj objekt, može simulirati kako se on ponaša u stvarnom svijetu. To omogućava korisnicima da vide kako bi različiti scenariji utjecali na taj objekt ili događaj, čak i ako se nalaze daleko od njega.

Naprimjer, digitalni blizanac sustava podzemne željeznice u New Yorku mogao bi pokazati kako bi on bio pogođen, uz pješački i automobilski promet, ako bi, recimo, pet najprometnijih postaja bilo poplavljeno. Digitalni blizanac mogao bi, osim toga, pokazati Boeingovim inženjerima kamo bi zrakoplov trebao ili mogao ići ako bude prisiljen letjeti blizu uragana u hitnoj situaciji.

No digitalni blizanci ne služe samo za optimizaciju tvornica. Trenutno se koriste u zrakoplovnom dizajnu, omogućujući proizvođačima da izgrade učinkovitije i sigurnije avione zahvaljujući njihovoj sposobnosti da simuliraju sve - od polijetanja do vremenskih obrazaca.

Digitalni blizanci koriste se i u urbanističkom planiranju, omogućujući dizajnerima da ljudima predstave njihove buduće domove putem digitalne replike. Korištenjem digitalnog blizanca grada, planeri mogu testirati sve, od novih rasporeda ulica (da vide kako to utječe na prometne tokove) do novih visina zgrada (da vide kako bi to moglo utjecati na prirodno osvjetljenje u okolnom području).

A kako grafički procesori i aplikacije pokretane umjetnom inteligencijom, koje mogu realno simulirati uvjete u stvarnom svijetu, postaju sve snažniji i uobičajeniji, digitalni blizanci gotovo sigurno postat će dostupniji tvrtkama, istraživačima i vladama.

Do kraja desetljeća vjerojatno ćete čak moći stvoriti digitalnog blizanca svog doma, tako da možete virtualno preurediti interijer bez potrebe da to fizički testirate u stvarnom svijetu.

Hoćemo li imati vlastitog digitalnog blizanca?

Digitalni blizanci vozila, tvornica i gradova već postoje, no hoćemo li jednog dana imati vlastitog digitalnog blizanca?

Vrlo lako moguće, posebice kako se zdravstvena tehnologija, biosenzori i sposobnost predviđanja AI-ja poboljšavaju. Lako je zamisliti dan u kojem će svaka osoba imati digitalnog zdravstvenog blizanca koji odražava njenu fizičku i genetsku građu te način života - dvojnika kojemu možemo dati hipotetske podatke i vidjeti kakve učinke mogu imati na naše tijelo.

Tako bi nam digitalni zdravstveni blizanac mogao pokazati kako bi se pridržavanje vegetarijanske prehrane odrazilo na naše tijelo u sljedećih 20 godina. Ili bi naš digitalni zdravstveni blizanac mogao otkriti učinak koji će fizički stres imati na nas kako starimo - primjerice, što će nam još 10 godina sjedenja za stolom na poslu učiniti kralježnici.

Digitalni blizanac možda nam čak može pokazati koja je opcija liječenja bolesti bolja za nas, otkrivajući kako bi naše tijelo reagiralo da odaberemo jedan plan liječenja umjesto drugog - recimo lijekove u odnosu na operaciju. Sve ovo zvuči nategnuto, ali 'digitalno bratimljenje' organa i cijelog tijela već je uvelike u tijeku u zdravstvenoj industriji. Samo je pitanje vremena u kojem će se ta tehnologija moći primijeniti i na svakog pojedinca.