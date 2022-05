Domaćoj društvenoj mreži za zaposlenike raste popularnost: 'I Azija nam je na listi prioriteta, ali još nije stigla na red'

Jenz je, prema riječima njegova direktora Marka Kučića, interna društvena mreža, svojevrstan 'živi' newsletter kompanije te mobilni intranet. Trenutno bilježi oko 14.000 korisnika, a koriste ga i na području SAD-a, Australije, Njemačke, Švicarske, skandinavskih zemalja... Tportal doznaje što im je dalje u planu, kako će se Jenz mijenjati i kakve zaposlenike traže

Jenz je, kako nam to sažima CEO Marko Kučić, interna društvena mreža, svojevrsni 'živi' newsletter kompanije te mobilni intranet. Aplikacija je to koja podiže kulturu u organizaciji, motiviranost i produktivnost zaposlenika te kvalitetu interne komunikacije.

Trenutno su na otprilike 14.000 korisnika.

'Ponosni smo na te brojke jer smo zadnjih godina ostvarili rast broja korisnika od šest puta. Broj kompanija s kojima radimo također se konstantno povećava, a trenutno smo najviše zastupljeni u financijskom sektoru, IT sektoru, turizmu, distribuciji i proizvodnji. Zanimljivo je pridodati to da potrebu za internom aplikacijom poput Jenza uviđaju i bolnice, udruge, hoteli i mnoge druge industrije', kaže Kučić te dodaje da je teško pokrenuti biznis koji brzo raste bez prvih referenci i prvih klijenata, pogotovo to da u vas od početka vjeruju vodeće regionalne kompanije.

Kako se prisjeća, među prvima s kojima su radili su RBA, M start, Q, Orbico, King ICT, Zubak grupa, Atlantic grupa i Terme Sv. Martin.

'Ovim putem želim im posebno zahvaliti na tom povjerenju. S obzirom na to da sve te kompanije ostvaruju i lijepe rezultate uz Jenz, vjerujem da ih nismo razočarali', kaže Kučić te otkriva da su već danas prisutni na globalnim tržištima s klijentima iz SAD-a, Australije, Njemačke, Švicarske te skandinavskih zemalja.

'Cilj nam je da tamo gdje smo izgradili lijepe reference i zadovoljne klijente nastavimo snažno rasti. Svakako već sada gledamo i istočna tržišta i Azija nam je definitivno na listi prioriteta, ali još nije stigla na red', kaže.

Nedavno smo čuli da su proširili posao i na australsko tržište. Kakvi su rezultati ondje?

'Ulazak na australsko tržište obilježila je suradnja s KB Food Company, najvećim distributerom morskih plodova u Australiji, te s Glenvill Group, dinamičnom tvrtkom koja obuhvaća sve aspekte dizajna, razvoja i izgradnje širom Australije i SAD-a. Zadovoljni smo suradnjom s tim kompanijama te uskoro očekujemo da nam se u Australiji pridruži još nekoliko njih, s kojima smo trenutno u pregovorima. To tržište dokaz je da word of mouth zaista odlično djeluje i da se dobra riječ o Jenzu brzo širi', kaže Kučić.

Što se lokalnih tržišta tiče, kako kažu, već su jako prisutni u regiji jugoistočne Europe, Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Makedoniji, i stavljaju fokus na nastavak rasta.

Hoće li se što mijenjati?

Kad se spominju promjene u budućnosti, Kučić ističe da se Jenz kao aplikacija do sada pokazao da je upravo onakav kakav treba tržištu, ali planovi za razvoj su tu.