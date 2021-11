Domaćem startupu Mindsmithsu globalna nagrada za odgovornu primjenu AI-ja

Domaći startup Mindsmiths koji se bavi umjetnom inteligencijom (AI) dobio je globalnu nagradu "Top of AI Startups" za odgovornu primjenu umjetne inteligencije u konkurenciji 17 projekata iz deset zemalja, izvijestili su u ponedjeljak iz te tvrtke

Mindsmithsova AI platforma omogućuje stvaranje autonomnih sustava podrške (engl. Autonomous Support System - ASS), koji primjenu nalaze u nizu industrija, od zdravstvene skrbi za kronične pacijente do financijskih savjeta klijentima u bankarskom sektoru.

Nagradu "Top of AI Startups" Mindsmiths je dobio od organizacije "Alliance for Responsible AI" koja podržava razvoj sigurne, pouzdane i inkluzivne primjene tehnologije umjetne inteligencije i koja je njegovu AI platformu prepoznala kao najbolju.

Na drugom mjestu, uza Mindsmithsa, našao se startup iz Rusije i UAE-a "Life Peak", koji kao digitalni sustav omogućuje online praćenje i predviđanje opasnog psihofizičkog stanja za pojedince, dok je treći španjolski "Insikt" koji razvija AI modele koji omogućuju organizacijama da prikupe obavještajne podatke o online aktivnostima direktno povezanima s terorizmom, govorom mržnje, ekstremizmom, radikalizacijom ili trgovinom ljudima.

"Umjetna inteligencija je alat koji mora biti korišten za ljudsko dobro. Iako postoje prijetnje povezane s umjetnom inteligencijom, uvjereni smo da ta tehnologija mora služiti ljudima i zato smo pokrenuli i natjecanje koje će svake godine prepoznati i nagraditi startupe koji rade na projektima za dobrobit društva", prenose iz Mindsmithsa poruku predsjednika organizacije "We The Humans" Juana Ignacia Rouyeta povodom tih nagrada.

Ta je organizacija članica "Alliance for Responsible AI", uz još organizacije "Global AI Ethics Institute", "Beyond the Horizon" i "Futurous", koje zajedno podržavaju razvoj sigurne, pouzdane i inkluzivne primjene tehnologije umjetne inteligencije. Cilj im je, uz ostalo, otvoriti diskusiju s javnim institucijama i tijelima u Europi kako bi se osiguralo da umjetna inteligencija bude uključiva i u razvoju ne izostavlja nijednog pojedinca ili skupinu.

Zato su osnovali nagradu "Top of AI Startups" čija je svrha dati prepoznatljivost inicijativama na području umjetne inteligencije koje slijede etičke smjernice za pouzdanu umjetnu inteligenciju Europske komisije.